Існують прості методи, які можуть допомогти вам очистити шпалери, щоб не витрачати фінанси на покупку нових.

Багато хто думає, що очистити шпалери неможливо, але це хибна думка, адже з хорошими методами у прибирання можливо багато чого. Ось як очистити шпалери правильно:

Як очистити шпалери

Шпалери - це інвестиція, яку потрібно делікатно чистити. Колір і текстуру можна легко пошкодити, якщо ви не будете обережні, особливо зі старими шпалерами без покриття, і в багатьох випадках пошкодження неможливо виправити без повної заміни шпалер – і я впевнений, що це не те, що ви підписали на сьогодні. Для будь-яких шпалер уникайте миючих засобів або абразивних ганчірок, які можуть легше пошкодити фінішне покриття або видалити колір.

Щоб очистити шпалери, завжди починайте з очищення стіни від пилу ганчіркою з ягнячої вовни або віником, загорнутим у ганчірку з мікрофібри.

Відбитки пальців і плями часто можна видалити точковим очищенням художньою гумовою гумкою, але для старих або делікатніших шпалер обирайте «суху губку» з будівельного магазину. Засіб видалить забруднення, не додаючи вологи паперу. Використовуйте довгі рухи, щоб обережніше видаляти бруд сухою губкою, а не зосереджуватися на точковому очищенні.

Шпалери, які можна прати або мити, є більш довговічними (ми вибрали вініл на стіні за ліжечком моєї дитини, де відбитки пальців неминучі). Навіть з міцними шпалерами все одно не варто використовувати абразивний засіб для чищення поверхні. Шпалери, що миються, можна легко очистити натуральною губкою, змоченою мильним розчином, якщо її добре віджати. Акуратно протріть губкою поверхню стіни, обережно, щоб шпалери не були надто вологими, а потім негайно протріть сухою білою тканиною, щоб увібрати зайву вологу.

Якщо у вас є доступ до інструкцій виробника щодо того, як очистити шпалери у вашому домі, обов’язково зверніться до них, щоб отримати додаткові поради та методи.