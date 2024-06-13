Есть простые методы, которые могут помочь вам очистить обои, чтобы не тратить финансы на покупку новых.

Многие думают, что очистить обои невозможно, но это заблуждение, ведь с хорошими методами в уборке возможно многое. Вот как очистить обои правильно:

Как очистить обои

Обои – это инвестиция, которую нужно деликатно чистить. Цвет и текстуру можно легко повредить, если вы не будете осторожны, особенно со старыми обоями без покрытия, и во многих случаях повреждение невозможно исправить без полной замены обоев – и я уверен, что это не то, что вы подписали сегодня. Для любых обоев избегайте моющих средств или абразивных тряпок, которые могут легче повредить финишное покрытие или удалить цвет.

Чтобы очистить обои, всегда начинайте с очистки стены от пыли тряпкой из ягнячьей шерсти или веником, завернутым в тряпку из микрофибры.

Отпечатки пальцев и пятна часто можно удалить точечной очисткой художественной резиновой резинкой, но для старых или более деликатных обоев выбирайте «сухую губку» из строительного магазина. Средство удалит загрязнение, не добавляя влаги бумаги. Используйте длинные движения, чтобы осторожнее удалять грязь сухой губкой, а не сосредотачиваться на точечной очистке.

Обои, которые можно стирать или мыть, более долговечны (мы выбрали винил на стене за кроваткой моего ребенка, где отпечатки пальцев неизбежны). Даже с крепкими обоями все равно не стоит использовать абразивное средство для чистки поверхности. Моющиеся мои обои можно легко очистить натуральной губкой, смоченной мыльным раствором, если ее хорошо отжать. Аккуратно протрите поверхность стены губкой, осторожно, чтобы обои не были слишком влажными, а затем немедленно протрите сухой белой тканью, чтобы впитать лишнюю влагу.

Если у вас есть доступ к инструкциям производителя о том, как очистить обои в вашем доме, обязательно обратитесь к ним, чтобы получить дополнительные советы и методы.