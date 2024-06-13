Очистити решітки плити - завдання не з легких, адже під час готування їжі вони збирають на собі найбільш неприємні речі, як от жир, нагар та інше. Однак, все ж існують методи побороти цю проблему. Ось вони:

Як очистити чавунні решітки плити з порцеляновим покриттям

  1. Почніть із прохолодних решіток

    Перш ніж очистити решітки плити, дайте конфоркам, решіткам і варильній поверхні повністю охолонути.

  2. Змішайте мильний розчин

    Щоб очистити решітки плити, у раковині або великому відрі змішайте одну столову ложку рідини для миття посуду, яка містить знежирювач, на галон води. Збовтайте воду рукою, щоб розсіяти мило.

решітки

  1. Виконайте швидке замочування

    Зніміть решітки з плити та занурте їх у гарячу мильну воду. Дайте їм просочитися принаймні 10 хвилин. Поки вони замочуються, настав час почистити решту плити.

    УВАГА

    Якщо порцелянове покриття на решітках плити має відколи, а основа чавуну оголена, не кладіть решітки у воду для замочування. Чавун іржавіє при надто довгому впливі води.

    В ідеалі решітки з відколами слід замінити або виконати кроки для очищення чавунних решіток без покриття.

  2. Очистіть, промийте та висушіть

    Після періоду замочування будь-які частинки їжі ослаблять, скористайтеся нейлоновою щіткою з жорсткою щетиною або скруббером, щоб очистити залишки їжі.

    Промийте решітки в гарячій воді та висушіть їх тканиною з мікрофібри без ворсу, перш ніж знову встановити їх на варильну поверхню.

решітки духовки

  1. Жорстка застрягла їжа?

    Якщо ви давно чи ніколи не чистили решітки, і вони вкриті брудом, почніть із пасти з харчової соди. Змішайте три частини харчової соди з однією частиною води, щоб створити пасту. Розкладіть його по решітках і відставте на 20 хвилин.

    Змийте пасту, а потім виконайте решту кроків очищення, замочуючи решітки, доки паста не розм’якшиться. Ось і все - вам вдалося очистити решітки плити.

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