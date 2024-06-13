Якщо порцелянове покриття на решітках плити має відколи, а основа чавуну оголена, не кладіть решітки у воду для замочування. Чавун іржавіє при надто довгому впливі води.

В ідеалі решітки з відколами слід замінити або виконати кроки для очищення чавунних решіток без покриття.