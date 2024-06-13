Очистити решітки плити - завдання не з легких, адже під час готування їжі вони збирають на собі найбільш неприємні речі, як от жир, нагар та інше. Однак, все ж існують методи побороти цю проблему. Ось вони:
Як очистити чавунні решітки плити з порцеляновим покриттям
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Почніть із прохолодних решіток
Перш ніж очистити решітки плити, дайте конфоркам, решіткам і варильній поверхні повністю охолонути.
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Змішайте мильний розчин
Щоб очистити решітки плити, у раковині або великому відрі змішайте одну столову ложку рідини для миття посуду, яка містить знежирювач, на галон води. Збовтайте воду рукою, щоб розсіяти мило.
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Виконайте швидке замочування
Зніміть решітки з плити та занурте їх у гарячу мильну воду. Дайте їм просочитися принаймні 10 хвилин. Поки вони замочуються, настав час почистити решту плити.
УВАГА
Якщо порцелянове покриття на решітках плити має відколи, а основа чавуну оголена, не кладіть решітки у воду для замочування. Чавун іржавіє при надто довгому впливі води.
В ідеалі решітки з відколами слід замінити або виконати кроки для очищення чавунних решіток без покриття.
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Очистіть, промийте та висушіть
Після періоду замочування будь-які частинки їжі ослаблять, скористайтеся нейлоновою щіткою з жорсткою щетиною або скруббером, щоб очистити залишки їжі.
Промийте решітки в гарячій воді та висушіть їх тканиною з мікрофібри без ворсу, перш ніж знову встановити їх на варильну поверхню.
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Жорстка застрягла їжа?
Якщо ви давно чи ніколи не чистили решітки, і вони вкриті брудом, почніть із пасти з харчової соди. Змішайте три частини харчової соди з однією частиною води, щоб створити пасту. Розкладіть його по решітках і відставте на 20 хвилин.
Змийте пасту, а потім виконайте решту кроків очищення, замочуючи решітки, доки паста не розм’якшиться. Ось і все - вам вдалося очистити решітки плити.
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