Очистить решетки плиты – задача не из легких, ведь во время приготовления пищи они собирают на себе наиболее неприятные вещи, как жир, нагар и прочее. Однако, все же существуют методы побороть эту проблему. Вот они:
Как очистить чугунные решетки плиты с фарфоровым покрытием.
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Начните с прохладных решеток
Прежде чем очистить решетки плиты, дайте конфоркам, решеткам и варочной поверхности полностью охладиться.
Смешайте мыльный раствор
Чтобы очистить решетки плиты, в раковине или большом ведре смешайте одну столовую ложку жидкости для мытья посуды, содержащей обезжириватель, на галлон воды. Взболтайте воду рукой, чтобы рассеять мыло.
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Выполните быстрое замачивание
Снимите решетки с плиты и погрузите их в горячую мыльную воду. Дайте им пропитаться как минимум 10 минут. Пока они замачиваются, пора почистить остальную плиту.
ВНИМАНИЕ
Если фарфоровое покрытие на решетках плиты имеет сколы, а основание чугуна оголено, не кладите решетки в воду для замачивания. Чугун ржавеет при слишком долгом воздействии воды.
В идеале решетки с сколом следует заменить или выполнить шаги по очистке чугунных решеток без покрытия.
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Очистите, промойте и высушите
После периода замачивания какие-либо частицы пищи ослабят, воспользуйтесь нейлоновой щеткой с жесткой щетиной или скруббером, чтобы очистить остатки пищи.
Промойте решетки в горячей воде и высушите их тканью из микрофибры без ворса, прежде чем снова установить их на варочную поверхность.
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Жесткая застрявшая еда?
Если вы давно или никогда не чистили решетки, и они покрыты грязью, начните с пасты с пищевой соды. Смешайте три части пищевой соды с одной частью воды, чтобы создать пасту. Разложите его по решеткам и отставьте на 20 минут.
Смойте пасту, а затем выполните остальные шаги очистки, замачивая решетки, пока паста не размягчится. Вот и все – вам удалось очистить решетки плиты.
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