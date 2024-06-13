Если фарфоровое покрытие на решетках плиты имеет сколы, а основание чугуна оголено, не кладите решетки в воду для замачивания. Чугун ржавеет при слишком долгом воздействии воды.

В идеале решетки с сколом следует заменить или выполнить шаги по очистке чугунных решеток без покрытия.