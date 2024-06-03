Українці в чотирьох областях можуть отримати нову грошову допомогу розміром 11 тисяч гривень.

Українці у чотирьох областях можуть отримати грошову допомогу в рамках проєкту Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium). Ця допомога призначена для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив благодійний фонд "Право на захист".

Хто може подати заявку та умови

Координує Консорціум Реагування французька неурядова організація ACTED за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Згідно з інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, допомога буде надана внутрішньо переміщеним особам, які наразі проживають у таких областях:

Дніпропетровська

Запорізька

Одеська

Харківська

Заявки можуть подавати громадяни, які ще не отримували допомогу від фонду "Право на захист" і належать до таких категорій вразливості:

постраждалі від воєнних дій (із пошкодженим або зруйнованим житлом) у зазначених областях

домогосподарства з особами старше 60 років

домогосподарства з трьома і більше дітьми

домогосподарства з дітьми до двох років

домогосподарства з вагітними жінками

домогосподарства з особами з першою чи другою групою інвалідності

Інформація щодо роботи пунктів реєстрації доступна за посиланням.

Розмір допомоги для ВПО В рамках програми громадяни можуть отримувати 3,6 тис. гривень на особу на місяць протягом трьох місяців. Загальна сума допомоги для кожного члена сім'ї становитиме 10,8 тис. грн.

Допомога буде виплачена одноразово за всі три місяці на кожного члена домогосподарства на банківський рахунок, який потрібно вказати під час реєстрації.

Гроші на неповнолітніх та осіб з інвалідністю/недієздатних отримають батьки, опікуни або піклувальники на основі відповідних документів.

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