Украинцы в четырех областях могут получить новую денежную помощь в размере 11 тысяч гривен.

Украинцы в четырех областях могут получить денежную помощь в рамках проекта Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). Эта помощь предназначена для внутриперемещенных лиц.

Об этом сообщил благотворительный фонд "Право на защиту" .

Кто может подать заявку и условия

Координирует Консорциум Реагирования французская неправительственная организация ACTED с финансовой поддержкой Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

Согласно информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, помощь будет предоставлена ​​внутренне перемещенным лицам, которые проживают в таких областях:

Днепропетровская

Запорожская

Одесская

Харьковская

Заявки могут подавать граждане, которые еще не получали помощь от фонда "Право на защиту" и относятся к следующим категориям уязвимости:

пострадавшие от военных действий (с поврежденным или разрушенным жильем) в указанных областях

домохозяйства с лицами старше 60 лет

домохозяйства с тремя и более детьми

домохозяйства с детьми до двух лет

домохозяйства с беременными женщинами

домохозяйства с лицами с первой или второй группой инвалидности

Информация о работе пунктов регистрации доступна по ссылке.

Размер помощи для ВПЛ В рамках программы граждане могут получать 3,6 тыс. гривен на человека в месяц в течение трех месяцев. Общая сумма пособия для каждого члена семьи составит 10,8 тыс. грн.

Пособие будет выплачено единовременно за все три месяца на каждого члена домохозяйства на банковский счет, который следует указать при регистрации.

Деньги на несовершеннолетних и лиц с инвалидностью/недееспособных получат родители, опекуны или попечители на основе соответствующих документов.

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