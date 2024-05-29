Дотримання правил висадки перцю у відкритий грунт, а також рекомендації щодо правильного догляду за рослиною буде сприяти спочатку швидкому укоріненню розсади, а потмі і найкращому врожаю.

Для того, щоб розсада перцю добре і швидко вкоренилася після висадки у відкритий грунт, їй можна допомогти.

Досвідчені господарі радять регулярно рихлити землю навколо перцю – це покращить аерацію коренів і буде запобігати їхньому загниванню.

Однак розпушування грунту слід проводити обережно, оскільки перець має поверхневу кореневу систему.Поливати перець радять раз в два дні, а після поливу обов'язково мульчувати грунт.

Як правильно доглядати за перцем після висадки у грунт.

Також необхідно обов’язково притіняти кущики перцю в полуденну спеку.

Якщо погода суха, спекотна, варто проводити поверхневий полив теплою водою.

Особливо важливою умовою при вирощуванні перцю є правильна і своєчасна підгодівля. Чим бідніший грунт, ти активніше доведеться компенсовувати рослині недолік поживних речовин.

Загалом необхідно пам’ятати, що перець, любить суглинний і родючий грунт і погано переносить важку землю, оскільки вона є кислою.

Якщо на ділянці саме такий грунт, його можна змінити – для цього використовують торф або пісок, який вносять при перекопуванні землі. Також можна додати торішні органічні суміші, наприклад, коров’ячий гній або компост.

Для росту і розвитку перцю до того, як почнуть формуватися плоди необхідні фосфорні добавки.

В період активного формування зав’язей перець потребує калій. Протягом усього періоду, починаючи з розвитку і зростання, і закінчуючи цвітінням, перець потребує підгодівлі з кальцію і азоту.

Як правильно доглядати за перцем після висадки у грунт.

Перець у відкритому грунті традиційно підгодовують раз в три тижні. Приблизно через 2,5 тижні після пересадки на постійне місце перець зацвітає. Саме в цей період варто здійснити першу підгодівлю перцю.

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