Для того, чтобы рассада перца хорошо и быстро укоренилась после высадки в открытый грунт, ей можно помочь.
Опытные хозяева советуют регулярно рыхлить землю вокруг перца – это улучшит аэрацию корней и будет предотвращать их загнивание.
Однако рыхление почвы следует проводить осторожно, поскольку перец имеет поверхностную корневую систему. Поливать перец советуют раз в два дня, а после полива обязательно мульчировать почву.
Как правильно ухаживать за перцем после высадки в почву.
Также необходимо обязательно притенять кустики перца в полуденную жару.
Если погода сухая, жаркая, следует производить поверхностный полив теплой водой.
Особенно важным условием при выращивании перца является правильная и своевременная подкормка. Чем беднее почва, ты активнее придется компенсировать растению недостаток питательных веществ.
Вцелом необходимо помнить, что перец любит суглинистую и плодородную почву и плохо переносит тяжелую землю, поскольку она является кислой.
Если на участке именно такой грунт, его можно изменить – для этого используют торф или песок, который вносят при перекапывании земли. Также можно добавить прошлогодние органические смеси, например коровий навоз или компост.
Для роста и развития перца до того, как начнут формироваться плоды, необходимы фосфорные добавки.
В период активного формирования завязей перец нуждается в калии. В течение всего периода, начиная с развития и роста, и заканчивая цветением, перец нуждается в подкормке из кальция и азота.
Как правильно ухаживать за перцем после высадки в почву.
Перец в открытом грунте обычно подкармливают раз в три недели. Приблизительно через 2,5 недели после пересадки на постоянное место перец зацветает. Именно в этот период следует осуществить первую подкормку перца.
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