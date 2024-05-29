Соблюдение правил высадки перца в открытый грунт, а также рекомендации по правильному уходу за растением будет способствовать сначала быстрому укоренению рассады, а затем и наилучшему урожаю.

Для того, чтобы рассада перца хорошо и быстро укоренилась после высадки в открытый грунт, ей можно помочь.

Опытные хозяева советуют регулярно рыхлить землю вокруг перца – это улучшит аэрацию корней и будет предотвращать их загнивание.

Однако рыхление почвы следует проводить осторожно, поскольку перец имеет поверхностную корневую систему. Поливать перец советуют раз в два дня, а после полива обязательно мульчировать почву.

Как правильно ухаживать за перцем после высадки в почву.

Также необходимо обязательно притенять кустики перца в полуденную жару.

Если погода сухая, жаркая, следует производить поверхностный полив теплой водой.

Особенно важным условием при выращивании перца является правильная и своевременная подкормка. Чем беднее почва, ты активнее придется компенсировать растению недостаток питательных веществ.

Вцелом необходимо помнить, что перец любит суглинистую и плодородную почву и плохо переносит тяжелую землю, поскольку она является кислой.

Если на участке именно такой грунт, его можно изменить – для этого используют торф или песок, который вносят при перекапывании земли. Также можно добавить прошлогодние органические смеси, например коровий навоз или компост.

Для роста и развития перца до того, как начнут формироваться плоды, необходимы фосфорные добавки.

В период активного формирования завязей перец нуждается в калии. В течение всего периода, начиная с развития и роста, и заканчивая цветением, перец нуждается в подкормке из кальция и азота.

Как правильно ухаживать за перцем после высадки в почву.

Перец в открытом грунте обычно подкармливают раз в три недели. Приблизительно через 2,5 недели после пересадки на постоянное место перец зацветает. Именно в этот период следует осуществить первую подкормку перца.

Последние новости Украины:

Урожай огурцов будет еще больше: что можно посадить рядом.

Большие урожаи кабачков, помидоров и огурцов: хозяйка раскрыла свой секрет.

Рассада не погибнет: когда можно высаживать перец, помидоры, огурцы в почву.