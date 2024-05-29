Дотримуючись цих простих кроків, ви зможете насолоджуватися вищим рівнем конфіденційності та безпеки під час своїх телефонних дзвінків.
Ваші розмови заслуговують на те, щоб їхня конфіденційність залишалася конфіденційною, і за допомогою цих порад ви зможете зробити саме це.
Як захистити телефон від прослуховування?
Давайте розглянемо способи захисту телефонних дзвінків:
Використовуйте зашифровані програми у телефоні. Вибирайте програми для обміну повідомленнями та дзвінками, такі як WhatsApp або Telegram, які пропонують наскрізне шифрування для додаткової безпеки.
Увімкніть служби шифрування на телефоні: зверніться до свого оператора зв'язку або скористайтеся сторонніми службами шифрування, щоб забезпечити безпеку дзвінків під час надсилання.
Уникайте загальнодоступних мереж Wi-Fi. Утримуйтеся від конфіденційних дзвінків у загальнодоступних мережах Wi-Fi. Натомість використовуйте стільникові дані або VPN для підвищення безпеки.
Регулярно оновлюйте телефон: оновлюйте операційну систему, програми та програмне забезпечення безпеки телефону, щоб усувати вразливості.
Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA) на телефоні . Активуйте 2FA не тільки для вашого телефону, але і для важливих облікових записів, щоб додати додатковий рівень безпеки.
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