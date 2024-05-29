Якщо хтось таємно підслуховує телефонні розмови без вашого відома та згоди – це реальна проблема, яку потрібно терміново вирішувати.

Дотримуючись цих простих кроків, ви зможете насолоджуватися вищим рівнем конфіденційності та безпеки під час своїх телефонних дзвінків.

Ваші розмови заслуговують на те, щоб їхня конфіденційність залишалася конфіденційною, і за допомогою цих порад ви зможете зробити саме це.

Як захистити телефон від прослуховування?

Давайте розглянемо способи захисту телефонних дзвінків:

Використовуйте зашифровані програми у телефоні. Вибирайте програми для обміну повідомленнями та дзвінками, такі як WhatsApp або Telegram, які пропонують наскрізне шифрування для додаткової безпеки.

Увімкніть служби шифрування на телефоні: зверніться до свого оператора зв'язку або скористайтеся сторонніми службами шифрування, щоб забезпечити безпеку дзвінків під час надсилання.

Уникайте загальнодоступних мереж Wi-Fi. Утримуйтеся від конфіденційних дзвінків у загальнодоступних мережах Wi-Fi. Натомість використовуйте стільникові дані або VPN для підвищення безпеки.

Регулярно оновлюйте телефон: оновлюйте операційну систему, програми та програмне забезпечення безпеки телефону, щоб усувати вразливості.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA) на телефоні . Активуйте 2FA не тільки для вашого телефону, але і для важливих облікових записів, щоб додати додатковий рівень безпеки.

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