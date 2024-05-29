Розрядження акумулятора телефону — це процес, коли енергія, накопичена в акумуляторі, згодом витрачається.

Експерти розповіли, що розряджає акумулятор телефону і як можна вирішити цю проблему, дізнавшись про причину.

Серед причин швидкої розрядки телефону – яскравість екрана.

Важливим фактором, що сприяє розрядженню акумулятора телефону, є рівень яскравості екрана. Постійна підтримка яскравості екрана на високому рівні призведе до швидкого розряду акумулятора.

Програми, що працюють у фоновому режимі. Багато програм споживають енергію, навіть якщо ви ними не користуєтеся активно.

Ці програми у вашому телефоні розряджають акумулятор, продовжуючи працювати та оновлюватися у фоновому режимі. Програми соціальних мереж, синхронізація пошти, служби позиціонування та деякі ігри є головними винуватцями.

Сервіси місцезнаходження в телефоні. Служби позиціонування дозволяють вашому пристрою визначати розташування за допомогою різних функцій.

Bluetooth, Wi-Fi та стільникові дані телефону. Підтримка постійної роботи цих служб та пошук з'єднань може вимагати значної кількості енергії. Вимкнення їх, коли вони не потрібні, може продовжити термін служби батареї.

Застаріле системне програмне забезпечення на телефоні, яке "садить" акумулятор . Старі версії програмного забезпечення не можуть бути оптимізовані для збільшення терміну служби батареї.

Читайте також:

У Telegram з'явилася небезпечна функція: чому вас можуть зламати

Як зрозуміти, що телефон скоро зламається: важливі ознаки

Що робити, якщо смартфон Xiaomi не заряджається: поради, які допоможуть