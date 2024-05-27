Стало відомо, що банк ПриватБанк розблокує рахунок лише за рішенням суду чи після розслідування правоохоронців.

Клієнт ПриватБанку висловив нарікання після того, як його банківський рахунок було заблоковано наслідком продажу криптовалюти через одну з провідних бірж. Згодом з'ясувалось, що транзакція була здійснена з шахраєм. Тепер розблокування рахунку можливе лише після судового рішення або завершення поліцейського розслідування.

"Мені картку заблокували за скаргою, що людина типу на OLX щось там купила у шахраїв і мені гроші переказав. Всі мої докази про те, що з мого боку угода чиста була – "Приват" не розглядає", – поділився клієнт на фінансовому форумі Мінфін.

За словами клієнта банку, він не мав уявлення, що отримує кошти від жертви шахрайської схеми, адже вважав, що продає свою криптовалюту. Проте виявилося, що шахрай використав кошти своєї жертви для здійснення покупки.

У службі підтримки ПриватБанку пояснили, що рахунок може бути розблокований після проведення перевірки. Можливе блокування операції, але це лише тимчасове призупинення. Після цього клієнт отримає повідомлення з проханням представити необхідні документи для розблокування операції. Після надання банку необхідної інформації переказ або рахунок розблокується.

Отже, клієнтові потрібно надати наступні документи для розгляду банком:

Нікнейм продавця на біржі (скриншот з веб-сторінки).

Нікнейм покупця на біржі (скриншот з веб-сторінки).

Деталі транзакції або ордеру з біржі (скриншот з веб-сторінки).

Назва сайту, де відбулась угода (скриншот з веб-сторінки).

Скріншоти ордеру, що показують назву біржі.

Скріншот, на якому чітко видно реальне ім'я покупця та відправника коштів.

Джерело: OBOZ.UA

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