Фінансова установа ПриватБанк у співпраці з Visa оголосила про тимчасове скасування комісії для інтернет-еквайрингу. З 15 травня по 15 липня 2024 року підприємства, які здійснюють онлайн-продажі та приймають карткові платежі, зможуть скористатися цією послугою без жодних тарифів. Про це повідомляється у заяві ПриватБанк.

Повідомляється, що безкоштовний тариф діє для всіх нових користувачів платіжного сервісу LiqPay за умови, що їхній місячний обіг не перевищує 50 тисяч гривень.

LiqPay, визнаний на українському ринку як надійний сервіс для інтернет-платежів, щодня обробляє понад 2 мільйони онлайн-транзакцій.

Керівник напряму торговельного еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко заявив, що LiqPay найкраще рішення для бізнесу, яке дозволяє швидко розпочати та зручно приймати платежі на сайтах та в мобільних додатках. Він додав, що сервіс найбільшого українського банку, маючи безліч технологічних переваг, відрізняється надійністю та доступністю порівняно з небанківськими учасниками ринку.

Сервіс LiqPay надає можливість підприємцям та компаніям приймати онлайн-платежі через їхні веб-сайти та мобільні додатки, а також керувати фінансовими потоками свого бізнесу.

Особливо важливо, що LiqPay підтримує різноманітні способи оплати, включаючи PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-коди, токени та інші.

Еквайринг є послугою, яка дозволяє споживачам зручно оплачувати товари або послуги за допомогою карток, смартфонів або інших електронних платіжних засобів.

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