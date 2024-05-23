Финансовое учреждение ПриватБанк в сотрудничестве с Visa объявило о временной отмене комиссии для интернет-эквайринга. С 15 мая по 15 июля 2024 года предприятия, осуществляющие онлайн-продажи и принимающие карточные платежи, смогут воспользоваться этой услугой без каких-либо тарифов. Об этом сообщается в заявлении ПриватБанка .

Сообщается, что бесплатный тариф действует для всех новых пользователей платежного сервиса LiqPay при условии, что их месячное обращение не превышает 50 тысяч гривен.

LiqPay, признанный на украинском рынке как надежный сервис для интернет-платежей, ежедневно обрабатывает более 2 миллионов онлайн транзакций.

Руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко заявил, что LiqPay является наилучшим решением для бизнеса, которое позволяет быстро начать и удобно принимать платежи на сайтах и ​​в мобильных приложениях. Он добавил, что сервис крупнейшего украинского банка, обладая множеством технологических преимуществ, отличается надежностью и доступностью по сравнению с небанковскими участниками рынка.

Сервис LiqPay предоставляет возможность предпринимателям и компаниям принимать онлайн-платежи через их веб-сайты и мобильные приложения, а также управлять финансовыми потоками своего бизнеса.

Особенно важно, что LiqPay поддерживает различные способы оплаты, включая PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-коды, токены и другие.

Эквайринг является услугой, позволяющей потребителям удобно оплачивать товары или услуги с помощью карт, смартфонов или других электронных платежных средств.

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