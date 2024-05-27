Стало известно, что банк ПриватБанк разблокирует счет только по решению суда или после расследования правоохранителей.

Клиент ПриватБанка выразил жалобу после того, как его банковский счет был заблокирован следствием продажи криптовалюты через одну из ведущих бирж. Впоследствии выяснилось, что транзакция была совершена с мошенником. Теперь разблокировка счета возможна только после судебного решения или завершения полицейского расследования.

"Мне карточку заблокировали по жалобе, что человек типа на OLX что-то там купил у мошенников и мне деньги пересказал. Все мои доказательства о том, что с моей стороны сделка чистая была - "Приват" не рассматривает", - поделился клиент на финансовом форуме Минфин.

По словам клиента банка, он не имел представления, что получает средства от жертвы мошеннической схемы, считая, что продает свою криптовалюту. Однако оказалось, что мошенник использовал средства своей жертвы для совершения покупки.

В службе поддержки ПриватБанка объяснили, что счет может быть разблокирован после проверки. Возможна блокировка операции, но это лишь временная приостановка. После этого клиент получит уведомление с просьбой предоставить необходимые документы для разблокирования операции. После предоставления банку необходимой информации перевод или счет разблокируется.

Следовательно, клиенту необходимо предоставить следующие документы для рассмотрения банком:

Никнейм продавец на бирже (скриншот с веб-страницы).

Никнейм покупатель на бирже (скриншот с веб-страницы).

Детали транзакции или ордера с биржи (скриншот с веб-страницы).

Название сайта, где состоялось соглашение (скриншот с веб-страницы).

Скриншоты ордера, показывающие название биржи.

Скриншот, на котором отчетливо видно реальное имя покупателя и отправителя средств.

Источник: OBOZ.UA

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