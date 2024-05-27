Україна спостерігає помітне зростання цін на полуницю. Виробники продають якісну ягоду вже за 65-100 гривень за кілограм, що є на 27% дорожче, ніж на минулому тижні. Роздрібні ціни також зростають.
на торгових точках та у руках продавців у Києві полуниця продається не менше як за 100-110 гривень за кілограм, тоді як у середині травня ціни становили 80-85 гривень. У супермаркетах ціна на ягоду в середньому становить 171 гривень за кілограм.
Аналітики вказують, що недавнє значне зростання цін на полуницю викликане прохолодною погодою в регіонах, де вирощують ягоду. Через це затрималось дозрівання полуниці, що призвело до зменшення її пропозиції на ринку.
"Пропозиція суниці з місцевих господарств поки що досить малооб'ємна. Це дає можливість виробникам України продавати суниці за досить високими цінами", – зазначили експерти.
Аналітики зазначили, що наприкінці травня 2024 року середні ціни на полуницю в Україні були на 23% вищими порівняно з тим же періодом минулого року. Однак є перспектива зниження цін на ягоду найближчим часом.
"За словами операторів ринку, ціна на суницю садову, ймовірно, знижуватиметься в міру збільшення пропозиції цієї ягоди з місцевих господарств. Крім того, тиск на ринок надають стабільні поставки дешевшої імпортної суниці", – зазначили фахівці.
Джерело: EastFruit.
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