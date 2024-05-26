Існує шість простих способів, які можуть допомогти вам видалити ненависні наклейки на склі.

Видалити наклейки на склі цілком реально без великих зусиль, якщо ви знаєте інформацію про ці шість способів їх усунення.

Як видалити наклейки

Гаряча вода з милом

Наповніть раковину, каструлю або каструлю окропом. Додайте трохи засобу для миття посуду. Використовуйте щипці, щоб додати скляну банку в гарячу воду з милом. Залиште скло вологим (від 5 до 10 хвилин), поки наклейка не розпушиться або поки вода не охолоне. Вийміть банку та посипте харчовою содою вологу тканину з мікрофібри, щоб видалити липкі залишки. Ретельно прополощіть і висушіть рушником з мікрофібри без ворсу.

Рослинна олія

Щоб видалити наклейки, змочіть їх будь-яким маслом. (Ви навіть можете використовувати масло, маргарин або ефірну олію). Накрийте наклейку поліетиленовою плівкою та відкладіть її принаймні на 30 хвилин. Зніміть поліетиленову плівку. Використовуйте пластиковий скребок або край старої кредитної картки, щоб видалити наклейку. Вимийте скло в гарячій воді з милом. Ретельно прополощіть і висушіть рушником з мікрофібри без ворсу.

Спирт для розтирання

Змочіть паперовий рушник спиртом. Помістіть його поверх наклейки. Накрийте поліетиленовою плівкою (спирт швидко випаровується) і залиште на 10-20 хвилин. Зніміть поліетиленову плівку та паперовий рушник. Використовуйте пластиковий скребок, щоб видалити етикетку та липкі залишки. Якщо залишився клей, додайте ще спирту та спробуйте видалити наклейки серветкою з мікрофібри або паперовим рушником. Вимийте, сполосніть і висушіть скло.

Рідина для зняття лаку

Виберіть засіб для зняття лаку з ацетоном.

Просочіть паперовий рушник рідиною для зняття лаку. Помістіть його поверх наклейки. Накрийте поліетиленовою плівкою, щоб запобігти випаровуванню, і залиште на 10-20 хвилин. Зніміть поліетиленову плівку та паперовий рушник. Використовуйте пластиковий скребок, щоб видалити етикетку та липкі залишки. Якщо клей залишився, додайте ще засобу для видалення та витріть липкість серветкою з мікрофібри або паперовим рушником. Вимийте, сполосніть і висушіть скло.

Очисник вікон

Більшість засобів для чищення скла містять спирт і воду, які допомагають видалити наклейки.

Збризніть наклейку очисником і накрийте її поліетиленовою плівкою, щоб вона не випарувалася. Зачекайте не менше 20 хвилин. Зіскребіть наклейку пластиковим скребком. Вимийте скло в гарячій мильній воді або скористайтеся засобом для миття скла.

Засіб для виведення плям від білизни

Ферменти та розчинники в засобах для виведення плям можуть розщепити деякі типи клею.

Просочіть наклейку засобом для зняття. Відставте його принаймні на 10 хвилин. Зітріть наклейку пластиковим скребком. Очистіть і висушіть скло.Читайте також:

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