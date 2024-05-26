Видалити наклейки на склі цілком реально без великих зусиль, якщо ви знаєте інформацію про ці шість способів їх усунення.
Як видалити наклейки
Гаряча вода з милом
- Наповніть раковину, каструлю або каструлю окропом.
- Додайте трохи засобу для миття посуду.
- Використовуйте щипці, щоб додати скляну банку в гарячу воду з милом.
- Залиште скло вологим (від 5 до 10 хвилин), поки наклейка не розпушиться або поки вода не охолоне.
- Вийміть банку та посипте харчовою содою вологу тканину з мікрофібри, щоб видалити липкі залишки.
- Ретельно прополощіть і висушіть рушником з мікрофібри без ворсу.
Рослинна олія
- Щоб видалити наклейки, змочіть їх будь-яким маслом. (Ви навіть можете використовувати масло, маргарин або ефірну олію).
- Накрийте наклейку поліетиленовою плівкою та відкладіть її принаймні на 30 хвилин.
- Зніміть поліетиленову плівку.
- Використовуйте пластиковий скребок або край старої кредитної картки, щоб видалити наклейку.
- Вимийте скло в гарячій воді з милом.
- Ретельно прополощіть і висушіть рушником з мікрофібри без ворсу.
Спирт для розтирання
- Змочіть паперовий рушник спиртом.
- Помістіть його поверх наклейки.
- Накрийте поліетиленовою плівкою (спирт швидко випаровується) і залиште на 10-20 хвилин.
- Зніміть поліетиленову плівку та паперовий рушник.
- Використовуйте пластиковий скребок, щоб видалити етикетку та липкі залишки.
- Якщо залишився клей, додайте ще спирту та спробуйте видалити наклейки серветкою з мікрофібри або паперовим рушником.
- Вимийте, сполосніть і висушіть скло.
Рідина для зняття лаку
Виберіть засіб для зняття лаку з ацетоном.
- Просочіть паперовий рушник рідиною для зняття лаку.
- Помістіть його поверх наклейки.
- Накрийте поліетиленовою плівкою, щоб запобігти випаровуванню, і залиште на 10-20 хвилин.
- Зніміть поліетиленову плівку та паперовий рушник.
- Використовуйте пластиковий скребок, щоб видалити етикетку та липкі залишки.
- Якщо клей залишився, додайте ще засобу для видалення та витріть липкість серветкою з мікрофібри або паперовим рушником.
- Вимийте, сполосніть і висушіть скло.
Очисник вікон
Більшість засобів для чищення скла містять спирт і воду, які допомагають видалити наклейки.
- Збризніть наклейку очисником і накрийте її поліетиленовою плівкою, щоб вона не випарувалася.
- Зачекайте не менше 20 хвилин.
- Зіскребіть наклейку пластиковим скребком.
- Вимийте скло в гарячій мильній воді або скористайтеся засобом для миття скла.
Засіб для виведення плям від білизни
Ферменти та розчинники в засобах для виведення плям можуть розщепити деякі типи клею.
- Просочіть наклейку засобом для зняття.
- Відставте його принаймні на 10 хвилин.
- Зітріть наклейку пластиковим скребком.
- Очистіть і висушіть скло.Читайте також:
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