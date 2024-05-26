Есть шесть простых способов, которые могут помочь вам удалить ненавистные наклейки на стекле.

Удалить наклейки на стекле вполне реально без труда, если вы знаете информацию об этих шести способах их устранения.

Как удалить наклейки

Горячая вода с мылом

Наполните раковину, кастрюлю или кастрюлю крутым кипятком. Добавьте немного средства для мытья посуды. Используйте щипцы, чтобы добавить стеклянную банку в горячую воду с мылом. Оставьте стекло влажным (от 5 до 10 минут), пока наклейка не распушится или пока вода не остынет. Извлеките банку и посыпьте пищевой содой влажную ткань из микрофибры, чтобы удалить липкие остатки. Тщательно прополощите и высушите полотенцем из микрофибры без ворса.

Растительное масло

Чтобы удалить этикетки, смочите их любым маслом. (Вы даже можете использовать масло, маргарин или эфирное масло). Накройте наклейку полиэтиленовой пленкой и отложите ее на 30 минут. Снимите полиэтиленовую пленку. Для удаления наклейки используйте пластиковый скребок или край старой кредитной карты. Вымойте стекло в горячей воде с мылом. Тщательно прополощите и высушите полотенцем из микрофибры без ворса.

Спирт для растирания

Смочите бумажное полотенце спиртом. Поместите его поверх наклейки. Накройте полиэтиленовой пленкой (спирт быстро улетучивается) и оставьте на 10-20 минут. Снимите полиэтиленовую пленку и бумажное полотенце. Используйте скребок, чтобы удалить этикетку и липкие остатки. Если остался клей, добавьте еще спирт и попытайтесь удалить наклейки салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем. Вымойте, ополосните и высушите стекло.

Жидкость для снятия лака

Выберите средство снятия лака с ацетоном.

Пропитайте бумажное полотенце жидкостью для снятия лака. Поместите его поверх наклейки. Накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить испарение, и оставьте на 10-20 минут. Снимите полиэтиленовую пленку и бумажное полотенце. Используйте скребок, чтобы удалить этикетку и липкие остатки. Если клей остался, добавьте средства для удаления и вытрите липкость салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем. Вымойте, ополосните и высушите стекло.

Очиститель окон

Большинство чистящих средств стекла содержат спирт и воду, которые помогают удалить наклейки.

Сбрызните наклейку очистителем и накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы она не испарилась. Подождите не менее 20 минут. Соскребите наклейку пластиковым скребком. Вымойте стекло в горячей мыльной воде или воспользуйтесь средством для мытья стекла.

Пятновыводитель от белья

Ферменты и растворители в пятновыводителях могут расщепить некоторые типы клея.

Пропитайте наклейку средством для снятия. Отставьте его на 10 минут. Сотрите наклейку пластиковым скребком. Очистите и высушите стекло.

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