Удалить наклейки на стекле вполне реально без труда, если вы знаете информацию об этих шести способах их устранения.
Как удалить наклейки
Горячая вода с мылом
- Наполните раковину, кастрюлю или кастрюлю крутым кипятком.
- Добавьте немного средства для мытья посуды.
- Используйте щипцы, чтобы добавить стеклянную банку в горячую воду с мылом.
- Оставьте стекло влажным (от 5 до 10 минут), пока наклейка не распушится или пока вода не остынет.
- Извлеките банку и посыпьте пищевой содой влажную ткань из микрофибры, чтобы удалить липкие остатки.
- Тщательно прополощите и высушите полотенцем из микрофибры без ворса.
Растительное масло
- Чтобы удалить этикетки, смочите их любым маслом. (Вы даже можете использовать масло, маргарин или эфирное масло).
- Накройте наклейку полиэтиленовой пленкой и отложите ее на 30 минут.
- Снимите полиэтиленовую пленку.
- Для удаления наклейки используйте пластиковый скребок или край старой кредитной карты.
- Вымойте стекло в горячей воде с мылом.
- Тщательно прополощите и высушите полотенцем из микрофибры без ворса.
Спирт для растирания
- Смочите бумажное полотенце спиртом.
- Поместите его поверх наклейки.
- Накройте полиэтиленовой пленкой (спирт быстро улетучивается) и оставьте на 10-20 минут.
- Снимите полиэтиленовую пленку и бумажное полотенце.
- Используйте скребок, чтобы удалить этикетку и липкие остатки.
- Если остался клей, добавьте еще спирт и попытайтесь удалить наклейки салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем.
- Вымойте, ополосните и высушите стекло.
Жидкость для снятия лака
Выберите средство снятия лака с ацетоном.
- Пропитайте бумажное полотенце жидкостью для снятия лака.
- Поместите его поверх наклейки.
- Накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить испарение, и оставьте на 10-20 минут.
- Снимите полиэтиленовую пленку и бумажное полотенце.
- Используйте скребок, чтобы удалить этикетку и липкие остатки.
- Если клей остался, добавьте средства для удаления и вытрите липкость салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем.
- Вымойте, ополосните и высушите стекло.
Очиститель окон
Большинство чистящих средств стекла содержат спирт и воду, которые помогают удалить наклейки.
- Сбрызните наклейку очистителем и накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы она не испарилась.
- Подождите не менее 20 минут.
- Соскребите наклейку пластиковым скребком.
- Вымойте стекло в горячей мыльной воде или воспользуйтесь средством для мытья стекла.
Пятновыводитель от белья
Ферменты и растворители в пятновыводителях могут расщепить некоторые типы клея.
- Пропитайте наклейку средством для снятия.
- Отставьте его на 10 минут.
- Сотрите наклейку пластиковым скребком.
- Очистите и высушите стекло.
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