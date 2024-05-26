Удалить наклейки на стекле вполне реально без труда, если вы знаете информацию об этих шести способах их устранения.

Как удалить наклейки

Горячая вода с мылом

  1. Наполните раковину, кастрюлю или кастрюлю крутым кипятком.
  2. Добавьте немного средства для мытья посуды.
  3. Используйте щипцы, чтобы добавить стеклянную банку в горячую воду с мылом.
  4. Оставьте стекло влажным (от 5 до 10 минут), пока наклейка не распушится или пока вода не остынет.
  5. Извлеките банку и посыпьте пищевой содой влажную ткань из микрофибры, чтобы удалить липкие остатки.
  6. Тщательно прополощите и высушите полотенцем из микрофибры без ворса.

Растительное масло

  1. Чтобы удалить этикетки, смочите их любым маслом. (Вы даже можете использовать масло, маргарин или эфирное масло).
  2. Накройте наклейку полиэтиленовой пленкой и отложите ее на 30 минут.
  3. Снимите полиэтиленовую пленку.
  4. Для удаления наклейки используйте пластиковый скребок или край старой кредитной карты.
  5. Вымойте стекло в горячей воде с мылом.
  6. Тщательно прополощите и высушите полотенцем из микрофибры без ворса.

наклейки

Спирт для растирания

  1. Смочите бумажное полотенце спиртом.
  2. Поместите его поверх наклейки.
  3. Накройте полиэтиленовой пленкой (спирт быстро улетучивается) и оставьте на 10-20 минут.
  4. Снимите полиэтиленовую пленку и бумажное полотенце.
  5. Используйте скребок, чтобы удалить этикетку и липкие остатки.
  6. Если остался клей, добавьте еще спирт и попытайтесь удалить наклейки салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем.
  7. Вымойте, ополосните и высушите стекло.

Жидкость для снятия лака

Выберите средство снятия лака с ацетоном.

  1. Пропитайте бумажное полотенце жидкостью для снятия лака.
  2. Поместите его поверх наклейки.
  3. Накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить испарение, и оставьте на 10-20 минут.
  4. Снимите полиэтиленовую пленку и бумажное полотенце.
  5. Используйте скребок, чтобы удалить этикетку и липкие остатки.
  6. Если клей остался, добавьте средства для удаления и вытрите липкость салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем.
  7. Вымойте, ополосните и высушите стекло.

наклейки

Очиститель окон

Большинство чистящих средств стекла содержат спирт и воду, которые помогают удалить наклейки.

  1. Сбрызните наклейку очистителем и накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы она не испарилась.
  2. Подождите не менее 20 минут.
  3. Соскребите наклейку пластиковым скребком.
  4. Вымойте стекло в горячей мыльной воде или воспользуйтесь средством для мытья стекла.

Пятновыводитель от белья

Ферменты и растворители в пятновыводителях могут расщепить некоторые типы клея.

  1. Пропитайте наклейку средством для снятия.
  2. Отставьте его на 10 минут.
  3. Сотрите наклейку пластиковым скребком.
  4. Очистите и высушите стекло.

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