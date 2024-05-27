Ця проста хитрість допоможе отримати найкращий врожай солодкого і корисного перцю – рослина «віддячить» за піклування.

Перець, як відомо, дуже любить тепло, не переносить заморозки і похолодання, тому висаджувати його у відкритий грунт можна тільки після того, як минуть усі загрози.

Коренева система перцю, готового до висадки у відкритий грунт, повинна бути міцною і заповнювати горщик на 300-400 мл. Досвідчені господарі перед висадкою розсади у відкритий грунт проводять закалювання. Перець привчають до сонця, різких коливань температури. Спочатку розсаду виносять на свіже повітря на 2-3 години у ясний теплий день і поступово збільшують час перебування рослин поза укриттям до 8-12 годин.

Найкраще висаджувати розсаду перцю у відкритий грунт у прохолодний, вологий, похмурий вечір. Можна і рано вранці, але такий варіант вважається гіршим.

Як саме висаджувати перець у відкритий грунт розповів і показав досвідчений господар і блогер з Київської області «valerii_dacha».

«Нарешті потеплішало! Можна саджати перець», - зазначив пан Валерій.

Що покласти в лунку при посадці перцю у відкритий грунт.

За словами господаря, бажана температура повітря та грунту для висадки перцю у відкритий грунт - не нижче +13ʼС, ще краще: +18.

«Схема посадки на грядці: 30 см.між рослинами в рядках та 40 см.між рядками! Видаляємо коронну (першу-нижню) квітку!», - розповів пан Валерій.

Що покласти в лунку при посадці перцю у відкритий грунт.

Також досвідчений господар радить додати в лунку до перцю жменю коровʼячого перегною або іншої органіки у вигляді компосту.

«Ретельно перемішуємо!», - підкреслив господар.

Що покласти в лунку при посадці перцю у відкритий грунт.

Після висадки у відкритий грунт поливаємо перець з додаванням будь-якого укорінювача.

Що покласти в лунку при посадці перцю у відкритий грунт.

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