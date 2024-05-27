Эта простая хитрость поможет получить лучший урожай сладкого и полезного перца – растение «отблагодарит» за попечительство.

Перец, как известно, очень любит тепло, не переносит заморозки и похолодания, поэтому высаживать его в открытый грунт можно только после того, как пройдут все угрозы.

Корневая система перца, готового к высадке в открытый грунт, должна быть крепкой и заполнять горшок на 300-400 мл. Опытные хозяева перед высадкой рассады в открытый грунт производят закалку. Перец приучают к солнцу, резким колебаниям температуры. Сначала рассаду выносят на свежий воздух на 2-3 часа в ясный теплый день и постепенно увеличивают время растений вне укрытия до 8-12 часов.

Лучше высаживать рассаду перца в открытый грунт в прохладный, влажный, пасмурный вечер. Можно и ранним утром, но такой вариант считается хуже.

Как именно высаживать перец в открытый грунт рассказал и показал опытный хозяин и блоггер из Киевской области «valerii_dacha».

«Наконец-то потеплело! Можно сажать перец», - отметил Валерий.

Что положить в лунку при посадке перца в открытый грунт.

По словам хозяина, желаемая температура воздуха и грунта для высадки перца в открытый грунт - не ниже +13 С, еще лучше: +18.

«Схема посадки на грядке: 30 см между растениями в рядах и 40 см между рядов! Удаляем коронный (первый-нижний) цветок!», - рассказал Валерий.

Что положить в лунку при посадке перца в открытый грунт.

Также опытный хозяин советует добавить в лунку к перцу горсть коровьего перегноя или другой органики в виде компоста.

«Тщательно перемешиваем!», – подчеркнул хозяин.

Что положить в лунку при посадке перца в открытый грунт.

После высадки в открытый грунт поливаем перец с добавлением любого укоренителя.

Что положить в лунку при посадке перца в открытый грунт.

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