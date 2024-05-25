Клієнти «ПриватБанк» можуть залишитись під зачиненими дверима відділення у будь-який момент – в установі надали нові роз’яснення.

Будь-якого клієнта ПриватБанка може чекати неприємний сюприз – зачинене відділення, пише Politeka.net.

Українці скаржаться, що інколи під дверима відділень «ПриватБанка» доводиться стояти годинами.

«Сьогодні була свідком такої "картини": тривала повітряна тривога(майже цілий день) єдине на район відділення банку не обслуговує і купа людей пенсійного віку на вулиці, на спеці чекає, бо багато приїхали з сіл, але то таке. То це і є ваш"успіх"? Чи ще буде "успішніше"?»,

«Треба щось робити з графіком роботи Привату під час тривог. Який смисл в тому, що банк не працює під час тривоги? Працівники сидять всередині, люди ждуть надворі. І все працює, крім Привату», - скаржаться люди на офіціній сторінці ПриватБанку у Facebook.

В «ПриватБанк» підтвердили, що дійсно відділення закриваються.

«Стосовно правил поведінки під час повітряної тривоги та артобстрілу, затверджено чіткий порядок дій співробітників. Як тільки починається повітряна тривога, клієнтам рекомендується пройти до найближчих бомбосховищ для безпеки та збереження життя.

У відділеннях ПриватБанку немає оснащених укриттів, тому співробітники зачиняють відділення і діють згідно правил та рекомендацій для населення під час "Повітряної тривоги", про які постійно повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій по радіо та телебаченню, а також на офіційних державних інформаційних каналах», - пояснили в «ПриватБанку».

В «Приваті» також підкреслили, що майже всі операції клієнти можуть виконати за допомогою Приват24, терміналів обслуговування та банкоматів.

Останні новини України:

"ПриватБанк" скасував оплату на одну з найпопулярніших послуг, але ненадовго: про що варто знати.

Також повідомлялось, що клієнт Приватбанку розкритикував роботу кол-центру установи.

Крім того нагадаємо, що Politeka.net повідомляла, що ПриватБанк позбавив пенсіонерку заслужених виплат.