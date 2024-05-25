Клиенты «ПриватБанк» могут остаться под закрытой дверью отделения в любой момент – в учреждении предоставили новые разъяснения.

Любого клиента ПриватБанка может ожидать неприятный сюрприз – закрытое отделение, пишет Politeka.net.

Украинцы жалуются, что иногда у дверей отделений «ПриватБанка» приходится стоять часами.

«Сегодня была свидетелем такой "картины": длительная воздушная тревога (почти целый день) единственное на район отделение банка не обслуживает и куча людей пенсионного возраста на улице, на жаре ждет, потому что много приехали из сел, но это такое. Так это и есть ваш "успех"? Будет ли еще "успешнее"?»,

«Надо что-то делать с графиком работы Привата во время тревог. Какой смысл в том, что банк не работает во время тревоги? Работники сидят внутри, люди ждут на улице. И все работает, кроме Привата» , - жалуются люди на официальной странице ПриватБанка в Facebook.

В «ПриватБанке» подтвердили, что действительно отделения закрываются.

«Касаемо правил поведения во время воздушной тревоги и артобстрела, утвержден четкий порядок действий сотрудников. Как только начинается воздушная тревога, клиентам рекомендуется пройти в ближайшие бомбоубежища для безопасности и сохранения жизни.

В отделениях ПриватБанка нет оснащенных укрытий, поэтому сотрудники закрывают отделения и действуют согласно правилам и рекомендациям для населения во время "Воздушной тревоги", о которых постоянно сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по радио и телевидению, а также на официальных государственных информационных каналах», – объяснили в «ПриватБанк».

В Привате также подчеркнули, что почти все операции клиенты могут выполнить с помощью Приват24, терминалов обслуживания и банкоматов.

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Также сообщалось, что клиент ПриватБанка раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Кроме того, напомним, что Politeka.net сообщала, что ПриватБанк лишил пенсионерку заслуженных выплат.