Існує покрокова інструкція, якою ви можете скористатися, щоб почистити каналізацію харчовою содою та оцтом.

Ви можете почистити каналізацію харчовою содою та оцтом, щоб позбутися з неї запахів та інших неприємностей. Ось як це зробити:

Як почистити каналізацію харчовою содою та оцтом

Нагрійте окріп

Щоб почистити каналізацію, нагрійте окріп у чайнику на плиті або у великій мірній чашці в мікрохвильовій печі.

Налийте в злив окріп і засіб для миття посуду

Набризніть трохи миючого засобу для посуду, що бореться з жиром, у каналізацію та обережно вилийте окріп у каналізацію. Мило для посуду допоможе розчинити жирні пробки.

Насипте харчову соду в каналізацію

Насипте одну чашку харчової соди в каналізацію. Ви можете використовувати для цього мірний стакан або лійку, якщо у вас менший злив, через який важко вилити безпосередньо в зливний отвір.

Додайте оцет

Налийте одну чашку дистильованого білого оцту в каналізацію. Не дивуйтеся звуковій реакції, яка виникає. Харчова сода – це лужна речовина, а оцет – м’яка оцтова кислота. Коли обидва змішуються, вони реагують дещо різко, нейтралізуючи один одного; шипіння, яке ви чуєте, — це реакція, яка часто усуває засмічення у вашій каналізації. Поднання соди та оцту - це справді хороший спосіб почистити каналізацію.

Змийте гарячою водою

Коли шипіння вщухне, зачекайте п’ять хвилин. Використайте цей час, щоб нагріти дві склянки води до кипіння. Промийте дренаж цим додатковим окропом.

Якщо каналізація зараз тече, запустіть гарячу воду з-під крана, щоб змити все сміття в каналізацію. Якщо він не стікає, повторіть попередні кроки. Якщо ви нещодавно не очищали каналізацію, можливо, доведеться повторити промивання харчовою содою принаймні двічі.

Якщо засмічення дренажу не зникає після двох або більше спроб, скористайтеся методом харчової соди та солі, почистити каналізацію. Насипте одну чашку харчової соди в забиту каналізацію.

Слідом за харчовою содою 1/2 склянки солі, висипаної в каналізацію. Залиште цю суміш у каналізації на кілька годин, найкраще на ніч.

Вранці нагрійте дві склянки води до кипіння, потім вилийте цю гарячу воду в каналізацію.

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