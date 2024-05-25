Существует пошаговая инструкция, которую вы можете использовать для очистки канализации пищевой содой и уксусом.

Вы можете почистить канализацию пищевой содой и уксусом, чтобы избавиться от запахов и других неприятностей. Вот как это сделать:

Как почистить канализацию пищевой содой и уксусом.

Нагрейте кипяток

Чтобы очистить канализацию, нагрейте кипяток в чайнике на плите или в большой мерной чашке в микроволновке.

Налейте в слив кипяток и средство для мытья посуды

Набрызните немного моющего средства для борющейся с жиром посуды в канализацию и осторожно вылейте кипяток в канализацию. Мыло для посуды поможет растворить жирные пробки.

Насыпьте пищевую соду в канализацию

Насыпьте одну чашку пищевой соды в канализацию. Вы можете использовать для этого мерный стакан или воронку, если у вас меньший слив, из-за которого трудно вылить непосредственно в сливное отверстие.

Добавьте уксус

Налейте одну чашку дистиллированного белого уксуса в канализацию. Не удивляйтесь возникающей звуковой реакции. Пищевая сода – это щелочное вещество, а уксус – мягкая уксусная кислота. Когда оба смешиваются, они реагируют несколько резко, нейтрализуя друг друга; шипение, которое вы слышите, — это реакция, часто устраняющая засор в вашей канализации. Подношение соды и уксуса – это действительно хороший способ почистить канализацию.

Смойте горячей водой

Когда шипение утихнет, подождите пять минут. Используйте это время, чтобы нагреть два стакана воды до кипения. Промойте дренаж этим дополнительным кипятком.

Если канализация сейчас течет, запустите горячую воду из крана, чтобы смыть весь мусор в канализацию. Если он не стекает, повторите предыдущие шаги. Если вы недавно не очищали канализацию, возможно, придется повторить промывание пищевой содой по крайней мере дважды.

Если засор дренажа не исчезает после двух или более попыток, воспользуйтесь методом пищевой соды и соли, почистить канализацию. Насыпьте одну чашку пищевой соды в ушибленную канализацию.

Следом за пищевой содой 1/2 стакана соли, высыпанной в канализацию. Оставьте эту смесь в канализации на несколько часов, лучше всего на ночь.

Утром нагрейте два стакана воды до кипения, затем вылейте горячую воду в канализацию.

Читайте также:

Как очистить кухонные шкафы от липкого жира: помогут домашние продукты

Как очистить кухонные шкафы от грязи и жира: очень действенный лайфхак

Как очистить кухонные шкафы от жира: пошаговая инструкция