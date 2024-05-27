Є кілька швидких рішень, які ви можете спробувати, коли телефон Xiaomi не заряджається, спробуйте це, перш ніж бігти в сервісний центр.

Зараз на телефонах Xiaomi батареї, безумовно, стали кращими, безпечнішими і сучаснішими.

Однак, акумулятор Xiaomi, як і раніше, розряджаються з часом, а калібрування може порушуватися частіше, ніж ви думаєте.

Якщо телефони Xiaomi не вмикаються або не заряджаються, примусово перезавантажте телефон, натиснувши кнопку живлення та утримуючи її більше 10 секунд, або підключіть зарядний пристрій, а потім натисніть кнопку живлення та утримуйте більше 10 секунд, щоб усунути збої прошивки або розрядження акумулятора Xiaomi.

У разі невдачі очистіть порт зарядки Xiaomi зубочисткою, щоб видалити ворс, забезпечивши пряме з'єднання кабелю, та перевірте стан зарядного пристрою та кабелю, використовуючи оригінальні чи сертифіковані продукти сторонніх виробників.

Примусове перезавантаження Xiaomi: натисніть кнопку живлення та утримуйте більше 10 секунд; усуває збої прошивки. Для таких моделей, як Redmi 9T, Mi 11 відпустіть після появи логотипу.

Перезавантаження заряджання Xiaomi: Підключіться до зарядного пристрою, натисніть кнопку живлення та утримуйте більше 10 секунд. Допомагає при збоях через розряд акумулятор.

Очистіть порт заряджання Xiaomi. Для видалення ворсу використовуйте зубочистку; забезпечує пряме підключення кабелю.

Перевірте зарядний пристрій та кабель: Перевірте стан та функціональність; використовуйте оригінальні або сертифіковані кабелі сторонніх виробників.

Оновлення системи Xiaomi: Підключіться до джерела живлення, встановіть останню версію оновлень для виправлення потенційних помилок, особливо якщо проблеми почалися після останнього оновлення.

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