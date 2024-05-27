Есть несколько быстрых решений, которые вы можете попробовать, когда ваш телефон Xiaomi не заряжается, попробуйте это, прежде чем бежать в сервисный центр.

Сейчас на телефонах Xiaomi батареи, безусловно, стали лучше, безопаснее и современнее.

Однако, аккумулятор Xiaomi по-прежнему разряжаются с течением времени, а калибровка может нарушаться чаще, чем вы думаете.

Если телефоны Xiaomi не включаются или не заряжаются, принудительно перезагрузите телефон, нажав кнопку питания и удерживая ее более 10 секунд, или подключите зарядное устройство, а затем нажмите кнопку питания и удерживайте более 10 секунд, чтобы устранить сбои прошивки или разрядки аккумулятора Xiaomi.

В случае неудачи очистите порт зарядки Xiaomi зубочисткой, чтобы удалить ворс, обеспечив прямое соединение кабеля, и проверьте состояние зарядного устройства и кабеля, используя оригинальные или сертифицированные продукты сторонних производителей.

Принудительная перезагрузка Xiaomi: нажмите кнопку питания и удерживайте более 10 секунд; устраняет сбои прошивки . Для таких моделей, как Redmi 9T, Mi 11, отпустите после появления логотипа.

Перезагрузка зарядки Xiaomi: Подключитесь к зарядному устройству, нажмите кнопку питания и удерживайте более 10 секунд. Помогает при сбоях из-за разряда аккумулятор.

Очистите порт зарядки Xiaomi. Для удаления ворса используйте зубочистку; обеспечивает прямое подключение кабеля.

Проверьте зарядное устройство и кабель: Проверьте состояние и функциональность; используйте оригинальные или сертифицированные кабели сторонних производителей.

Обновление системы Xiaomi: Подключитесь к источнику питания, установите последнюю версию обновлений для исправления потенциальных ошибок, особенно если проблемы начались после последнего обновления.

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