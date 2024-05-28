Вирощування редиски - проста і зручна для новачків рослина - цей коренеплід надійно дає врожай, навіть якщо ви ніколи раніше не вирощували овочі.

Найкраще редиска росте в прохолодну погоду - це овочі, що швидко ростуть, більшість сортів готові до збирання врожаю вже через 30 днів після посадки.

Чи хочете ви виростити редиску - це керівництво навчить вас, як садити і вирощувати редиску, щоб ви могли насолоджуватися власним рясним урожаєм.

Більшість редисів будуть готові до збору через кілька тижнів після посадки, але ви можете продовжити врожай, послідовно саджаючи насіння редис кожні 7–10 днів.

Редиска найкраще росте на родючій землі, але уникайте внесення в сад занадто великої кількості азоту, оскільки це може призвести до того, що у редиски зросте рясна кількість листя і дрібного коріння.

Редиска легко харчується, і її, як правило, не потрібно удобрювати, якщо перед посадкою ви вносите в грунт компост.

Якщо ви все ж таки вирішили удобрювати редис , виберіть органічне добриво з низьким вмістом азоту або збалансоване.

Зазвичай редис садять навесні та восени.

У розпал літа краще припинити вирощування редиски, тому що в спеку редиска розростається. Після того, як редиска розростається, її смак змінюється, а коріння може набувати неприємної деревної текстури.

Але ви можете посіяти осінній урожай насіння редису наприкінці літа - на початку осені, за 4 тижні до першого врожаю, важливо орієнтуватися на дату перших заморозків.

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