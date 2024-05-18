Редис плохо конкурирует с сорняками, борьба с ними особенно важна во время прорастания и раннего укоренения, когда рост растений замедляется.

Избегайте глубокой культивации вокруг растений, так как обрезка и повреждение корней повлияют на рост и урожайность.

Какая подкормка необходима редиске для повышения урожайности?

Растениям редиса для роста и здоровья необходимы азот (N), фосфор (P), калий (K) и магний (Mg). Азот необходим для роста растений и имеет высокое содержание хлорофилла, что повышает урожайность.

Магний является макроэлементом, необходимым для роста и здоровья растений.

Кроме того, растения редиса выигрывают от присутствия в почве различных питательных элементов, таких как калий, кальций и сера.

Поддерживайте почву для редиса постоянно влажной, но не заболоченной. Удобряйте сбалансированным органическим удобрением при посадке и еще раз через 3-4 недели.

Рекомендуемая норма удобрений для производства редиса будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от плодородия почвы, желаемой урожайности и качества урожая, а также стадии роста редиса.

В общем, редису требуется относительно низкая потребность в азоте по сравнению с другими культурами, и внесение слишком большого количества азота может привести к чрезмерному росту листьев за счет развития корней.

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