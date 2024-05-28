Выращивание редиса — простое и удобное для новичков растение - этот корнеплод надежно дает урожай, даже если вы никогда раньше не выращивали овощи.

Лучше всего редис растет в прохладную погоду - это быстрорастущие овощи, большинство сортов готовы к сбору урожая уже через 30 дней после посадки.

Хотите ли вы вырастить редис - это руководство научит вас, как сажать и выращивать редис, чтобы вы могли наслаждаться собственным обильным урожаем.

Большинство редисов будут готовы к сбору через несколько недель после посадки, но вы можете продлить урожай, последовательно сажая семена редиса каждые 7–10 дней.

Редис лучше всего растет на плодородной земле, но избегайте внесения в сад слишком большого количества азота, поскольку это может привести к тому, что у редиса вырастет обильное количество листьев и мелких корней.

Редис легко питается, и его, как правило, не нужно удобрять, если перед посадкой вы вносите в почву компост.

Если вы все же решили удобрять редис, выберите органическое удобрение с низким содержанием азота или сбалансированное.

Обычно редис сажают весной и осенью.

В разгар лета лучше прекратить выращивание редиса, так как в жару редис разрастается. После того, как редис разрастается, его вкус меняется, а корни могут приобретать неприятную древесную текстуру.

Но вы можете посеять осенний урожай семян редиса в конце лета - начале осени, за 4 недели до первого урожая, важно ориентироваться на дату первых заморозков.

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