Існують легкі способи, які можуть допомогти вам очистити срібний посуд, щоб захистити його від плям і тьмяності.

Очистити срібний посуд, щоб захистити його від плям і тьмяності, насправді дуже легко. Вам потрібно просто скористатися деякими легкими способами.

Як очистити та відполірувати срібний посуд

Під час чищення столового срібла уникайте використання чистячих порошків і абразивних інструментів, таких як сталева шерсть і щітки з жорсткою щетиною, які можуть подряпати або видалити покриття.

Перш ніж почати, ознайомтеся з інструкціями виробника, щоб отримати поради щодо чищення, що стосуються конкретного покриття.

Видалити залишки їжі

Завжди видаляйте будь-які залишки їжі якнайшвидше, щоб уникнути стійких накопичень або іржі, і не дозволяйте столовим приборам намокати протягом тривалого часу.

Срібло для ручного миття

Мийте вручну столове срібло, включно зі сріблом, нержавіючою сталлю та пластинами, у теплій мильній воді.

Висушіть і зберігайте

Очистивши срібло, негайно витріть його м’якою тканиною, щоб уникнути плям води. Зберігайте посуд у сухому, прохолодному, чистому та захищеному від пилу місці.

Як очистити срібний посуд з нержавіючої сталі

Срібний посуд із нержавіючої сталі схильний до смуг, водяних плям та іржі. Дотримуйтесь цих кроків, щоб уникнути цих проблем.

Натріть оливковою олією та оцтом

Щоб відновити блиск, використовуйте м’яку тканину або кухонний рушник, змочений оливковою олією, щоб обережно потерти плями та зміни кольору. Злегка змочіть іншу тканину дистильованим білим оцтом і відполіруйте круговими рухами, щоб відполірувати.

Промийте та висушіть

Промийте чистою водою і негайно висушіть. Для надокучливих плям іржі змішайте харчову соду та воду до утворення густої пасти. Акуратно натріть пасту на іржаві ділянки м’якою тканиною, потім промийте та ретельно висушіть шматок.

Як очистити срібний посуд із покриттям

Тепер ви можете знайти посуд у різноманітних металевих тонах, включаючи золото, срібло, матовий чорний, рожеве золото тощо. Ці деталі зазвичай виготовляються з нержавіючої сталі з покриттям, яке може подряпати або зношитися без належного догляду. Ніколи не мийте срібний посуд у посудомийній машині та не занурюйте його в рідкий розчин на тривалий час. Уникайте кислотних миючих засобів, зокрема лимонного соку та миючих засобів із цитрусовим запахом, які можуть пошкодити поверхню. Вам потрібно очистити срібний посуд м’яким засобом для миття посуду та теплою водою, а потім негайно висушити.

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