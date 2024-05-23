Существуют легкие способы, которые могут помочь вам очистить серебряную посуду, чтобы защитить ее от пятен и тусклости.

Очистить серебряную посуду , чтобы защитить ее от пятен и тусклости, действительно очень легко. Вам нужно просто воспользоваться некоторыми лёгкими способами.

Как очистить и отполировать серебряную посуду

Во время чистки серебра избегайте использования чистящих порошков и абразивных инструментов, таких как стальная шерсть и щетки с жесткой щетиной, которые могут поцарапать или удалить покрытие.

Прежде чем начать, ознакомьтесь с инструкциями изготовителя, чтобы получить советы по чистке, касающиеся конкретного покрытия.

Удалить остатки пищи

Всегда удаляйте любые остатки пищи как можно быстрее во избежание устойчивых накоплений или ржавчины и не позволяйте столовым приборам намокать в течение длительного времени.

Серебро для ручной мойки

Мойте вручную столовое серебро, включая серебро, нержавеющую сталь и пластины в теплой мыльной воде.

Высушите и храните

Очистив серебро, немедленно протрите его мягкой тканью во избежание пятен воды. Храните посуду в сухом, прохладном, чистом и защищенном от пыли месте.

Как очистить серебряную посуду из нержавеющей стали

Серебряная посуда из нержавеющей стали подвержена полосам, водяным пятнам и ржавчине. Следуйте этим шагам, чтобы избежать этих проблем.

Натрите оливковым маслом и уксусом

Чтобы восстановить блеск, используйте мягкую ткань или кухонное полотенце, смоченное оливковым маслом, чтобы осторожно потереть пятна и изменения цвета. Слегка смочите другую ткань дистиллированным белым уксусом и отполируйте круговыми движениями, чтобы отполировать.

Промойте и высушите

Промойте чистой водой и немедленно высушите. Для надоедливых пятен ржавчины смешайте пищевую соду и воду до образования густой пасты. Аккуратно натрите пасту на ржавые участки мягкой тканью, затем промойте и тщательно высушите кусок.

Как очистить серебряную посуду с покрытием

Теперь вы можете найти посуду в различных металлических тонах, включая золото, серебро, черный матовый, розовое золото и т.д. Эти детали обычно изготавливаются из нержавеющей стали с покрытием, которое может поцарапать или износиться без должного ухода. Никогда не мойте серебряную посуду в посудомоечной машине и не погружайте ее в жидкий раствор на длительное время. Избегайте моющих средств, включая лимонный сок и моющие средства с цитрусовым запахом, которые могут повредить поверхность. Вам нужно очистить серебряную посуду мягким моющим средством и теплой водой, а затем немедленно высушить.

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