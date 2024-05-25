Будь-яка квасоля неймовірно врожайна, тому важливо знати, як садити, вирощувати і як прискорити її зростання у відкритому грунті.

Вся зелена квасоля, також її називають стручковою квасолею - ніжні однорічні рослини.

Хоча більшість зеленої квасолі дійсно зелена, вона також буває фіолетових, червоних, жовтих та зі смужками розмальовок.

У чому різниця між кущовою квасолею та звичайною квасолею?

Основна відмінність між багатьма видами зеленої квасолі полягає в тому, який стиль вирощування класифікується як кущ або стовп.

Не садіть насіння зеленої квасолі у приміщенні. Через тендітність коренів вони можуть не пережити пересадку. Крім того, вони настільки швидко ростуть, що немає жодної реальної переваги у ранньому вирощуванні їх у приміщенні.

Порада: щоб прискорити зростання зеленої квасолі у відкритому ґрунті, накрийте грядки чорним пластиком або ландшафтною тканиною, щоб нагріти ґрунт перед посівом насіння.

У сильну спеку накривайте молоді рослини рядами, спекотна погода може призвести до опадіння квітів із квасолі, що призведе до зниження врожаю.

Мульчуйте ґрунт навколо рослин квасолі, щоб зберегти вологу; переконайтеся, що він добре дренований. У бобів неглибоке коріння, тому мульча зберігає їх прохолодними.

Прополюйте старанно, але обережно, щоб не пошкодити коріння квасолі.

Відщипніть верхівки стебел квасолі, коли вони досягнуть вершини опори. Це змусить їх натомість вкладати енергію у виробництво більшої кількості капсул.

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