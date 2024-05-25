Любая стручковая фасоль невероятно урожайна, поэтому важно знать, как сажать, выращивать и как ускорить ее рост в открытом грунте.

Вся зеленая фасоль, также называемая «стручковой фасолью» — нежные однолетние растения.

Хотя большинство зеленй фасоли действительно зеленая, она также бывает фиолетовых, красных, желтых и с полосками раскрасок.

В чем разница между кустовой фасолью и обычной фасолью?

Основное различие между многими видами зеленой фасоли заключается в том, какой стиль выращивания классифицируется как «куст» или «столб».

Не сажайте семена зеленой фасоли в помещении. Из-за хрупкости корней они могут не пережить пересадку. Кроме того, они настолько быстро растут, что нет никакого реального преимущества в раннем выращивании их в помещении.

Совет: чтобы ускорить рост зеленой фасоли в открытом грунте, накройте грядки черным пластиком или ландшафтной тканью, чтобы нагреть почву перед посевом семян.

В сильную жару накрывайте молодые растения рядами, жаркая погода может привести к опадению цветов с фасоли, что приведет к снижению урожая.

Мульчируйте почву вокруг растений фасоли, чтобы сохранить влагу; убедитесь, что он хорошо дренирован. У бобов неглубокие корни, поэтому мульча сохраняет их прохладными.

Пропалывайте старательно, но осторожно, чтобы не повредить корни фасоли.

Отщипните верхушки стеблей фасоли, когда они достигнут вершины опоры. Это заставит их вместо этого вкладывать энергию в производство большего количества капсул.

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