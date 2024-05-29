Редиска садять навесні, влітку і восени, і цей витривалий коренеплід готовий до збирання врожаю всього за кілька тижнів, дізнайтеся, як легко виростити цей овоч.

Завдяки своєму розміру та швидкості росту, редис можна вирощувати практично де завгодно.

Редис готовий до вживання всього за чотири тижні, які займають мінімальний простір.

Можливо, редис правильно використовувати як заповнюючу культуру між або всередині рядів овочів, що повільно проростають.

Безперервний урожай прямо на початку чи наприкінці вегетаційного періоду.

Щоб насолоджуватися врожаєм протягом усього літнього сезону, насіння редиса можна сіяти у червні.

Редис віддає перевагу повному сонцю, але добре росте і в півтіні, а в жаркому кліматі в розпал літа віддає перевагу повній тіні. Виберіть сонячне місце, де сонце світить щонайменше шість годин на день.

Якщо редиска посаджена в занадто тіні або навіть там, де її затіняють сусідні овочеві рослини, він направить всю свою енергію на утворення більшого листя.

Проріджування, мабуть, найважливіший етап у вирощуванні редис , коли йому виповниться близько тижня.

Щоб проредити редиску, просто зріжте зелень по лінії ґрунту. Вироби їстівні, тому додавайте їх у салат! Або, якщо проріджування було акуратно витягнуте з неушкодженим корінням, листям і стеблом, пересадіть його.

Трансплантати редису можуть відчувати невеликий стрес, але вони мають відновитись.

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