Редис сажают весной, летом и осенью, и этот выносливый корнеплод готов к сбору урожая всего за несколько недель, узнайте, как легко вырастить этот овощ.

Благодаря своему размеру и скорости роста, редис можно выращивать практически где угодно.

Редис готов к употреблению всего за четыре недели и занимающие минимальное пространство.

Возможно, редис правильно использовать в качестве заполняющей культуры между или внутри рядов медленно прорастающих овощей.

Непрерывный урожай прямо в начале или в конце вегетационного периода.

Чтобы наслаждаться урожаем в течение всего летнего сезона, семена редиса можно сеять в июне.

Редис предпочитает полное солнце, но хорошо растет и в полутени, а в жарком климате в разгар лета предпочитает полную тень. Выберите солнечное место, где солнце светит не менее шести часов в день.

Если редис посажен в слишком тени или даже там, где его затеняют соседние овощные растения, он направит всю свою энергию на образование более крупных листьев.

Прореживание, пожалуй, самый важный этап в выращивании редиса, когда ему исполнится около недели.

Чтобы проредить редис, просто срежьте зелень по линии почвы. Поделки съедобны, поэтому добавляйте их в салат! Или, если прореживание было аккуратно извлечено с неповрежденными корнями, листьями и стеблем, пересадите их.

Трансплантаты редиса могут испытывать небольшой стресс, но они должны восстановиться.

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