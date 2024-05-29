Благодаря своему размеру и скорости роста, редис можно выращивать практически где угодно.
Редис готов к употреблению всего за четыре недели и занимающие минимальное пространство.
Возможно, редис правильно использовать в качестве заполняющей культуры между или внутри рядов медленно прорастающих овощей.
Непрерывный урожай прямо в начале или в конце вегетационного периода.
Чтобы наслаждаться урожаем в течение всего летнего сезона, семена редиса можно сеять в июне.
Редис предпочитает полное солнце, но хорошо растет и в полутени, а в жарком климате в разгар лета предпочитает полную тень. Выберите солнечное место, где солнце светит не менее шести часов в день.
Если редис посажен в слишком тени или даже там, где его затеняют соседние овощные растения, он направит всю свою энергию на образование более крупных листьев.
Прореживание, пожалуй, самый важный этап в выращивании редиса, когда ему исполнится около недели.
Чтобы проредить редис, просто срежьте зелень по линии почвы. Поделки съедобны, поэтому добавляйте их в салат! Или, если прореживание было аккуратно извлечено с неповрежденными корнями, листьями и стеблем, пересадите их.
Трансплантаты редиса могут испытывать небольшой стресс, но они должны восстановиться.
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