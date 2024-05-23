Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 23 травня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Це ідеальний час, щоб зробити перерву і приємно провести час або провести розслаблюючий захід із сім'єю та друзями.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Здається, що сильні емоції охоплюють вас протягом дня. Ви можете відчувати, що балансуєте між тонучим у сльозах і згорає від гніву.

Останнім часом потрібно багато обробити, і зробити це непросто. Вам потрібно відпустити потребу контролювати і дозволити собі просто бути.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею, перевернута.

Ви втратили частину підтримки, яку, як ви думали, знайдете у друзів та членів сім'ї.

Це було для тебе страшно. Тобі давно не доводилося залишатись одному, і тепер ти сам працюєш над своєю мрією.

Це справжня річ, і ви знаєте, що все, що ви отримуєте самостійно, ви заробили наскрізь.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернута.

Хибні старти. Вам не подобається, що ви витратили багато часу, думаючи, що готові йти вперед, але цей тиждень був зроблений на крок уперед і багато кроків тому.

Не будьте такі суворі до себе. Це лише етап. Незабаром ви рухатиметеся вперед плавно. Просто саме зараз тобі треба танцювати цей танець із життям.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов, перегорнута.

Відсутність поганих новин – вже гарна новина. Ви можете поставити запитання, чому ця людина не передзвонила і навіть не спромоглася написати повідомлення.

Швидше за все це набагато краще, ніж ви думаєте. Хоча зараз це може бути боляче, мовчання справді може бути золотим.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Вам потрібно зосередитись на цьому одному. Обов'язково знайдеться предмет, який найбільше запам'ятається.

У вас так багато тарілок, якими ви жонгулюєте, але багатозадачність означає, що ви втрачаєте час та інтерес.

Дістаньтеся до суті того, що ви хочете побачити, і доведіть це до фінішу. Потім ви можете зосередитися на наступній важливій справі, доки не засвоїте все.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Туз Меч, перевернута.

У вас немає відповіді на всі запитання, і ви не повинні їх знати. Тут розпочинається ваше дослідження.

Вам доведеться шукати і шукати, доки не знайдете те, що шукаєте. Воно не стрибне на вас. Отже, замість того, щоб чекати на те, що вам потрібно, йдіть і отримайте це.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Імператриця.

Ви командуєте. Вам набридло дозволяти іншим говорити вам, що думати, відчувати чи ким бути. Тепер ви мудріші і витриваліші.

Ви твердо усвідомили свою особистість і тепер, набравшись сміливості, готові заявити про свою жіночу силу і ухвалити рішення, які мали бути ухвалені давним-давно.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Паж Мечів.

Остання людина, від якої ви очікуєте щось почути, може вас здивувати. Спробуйте вийти за рамки упаковки, де міститься інформація.

Іноді молоді люди знають про поточні події більше, ніж ви, бо це їхнє покоління. Прислухайтеся до молодої людини у вашому житті. Вони тут, щоб допомогти вам.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернута.

Вам потрібно перестати щось виправляти іншим людям. Прямо зараз зосередьтеся на своїх речах.

Чесно кажучи, ви не маєте часу турбуватися про те, що роблять і не роблять інші люди. Це як завгодно.

Якщо наведуть безладдя, нехай приберуть. вгору. Ви не приносите їм користі, коли їх рятуєте. Тож дозвольте їм виконувати свою роботу.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута.

Ви втомилися від того, що думають інші, і видається, що ви нав'язуєте їм свою думку.

Ви готові діяти по-своєму та уникати жаргону, який відповідає тому, що ви вважаєте образливим.

Ви не хочете, щоб зараз було складно, але ви готові до великих змін, і якщо це означає, що почнете піднімати хвилю, то нехай буде так.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Ваша самооцінка останнім часом занижена. Ви відчуваєте, що вам потрібна ніжність або хтось, хто триматиме вас за руку, поки ви не відчуєте, що все гаразд.

Ви знаєте, що скоро відчуєте себе краще, але зараз життя більше, ніж ви можете винести, і вам потрібне м'яке місце, щоб приземлитися.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернута.

Ви так довго контролювали ситуацію, але тепер настав час передати кермо правління іншій людині. Це буде непросто. Ви так довго були на місці водія.

Розглядайте це як акт кохання чи подарунок, який продовжує дарувати. Ви повертаєте частину свого часу, а людина, яку ви любите, знову знаходить гідність і самоповагу.

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