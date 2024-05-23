Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 23 мая с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Это идеальное время, чтобы сделать перерыв и приятно провести время или провести расслабляющее мероприятие с семьей и друзьями.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Кажется, что мощные эмоции охватывают вас в течение дня. Вы можете чувствовать, что балансируете между тонущим в слезах и сгорающим от гнева.

В последнее время нужно многое обработать, и сделать это непросто. Вам нужно отпустить потребность все контролировать и позволить себе просто быть.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая.

Вы потеряли часть поддержки, которую, как вы думали, найдете у друзей и членов семьи.

Это было страшно для тебя. Тебе давно не приходилось оставаться одному, и теперь ты сам работаешь над своей мечтой.

Это настоящая вещь, и вы знаете, что все, что вы получаете самостоятельно, вы заработали насквозь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая.

Ложные старты. Вам не нравится, что вы потратили много времени, думая, что готовы идти вперед, но эта неделя была сделана на шаг вперед и на много шагов назад.

Не будьте так строги к себе. Это всего лишь этап. Вскоре вы будете двигаться вперед плавно. Просто именно сейчас тебе нужно танцевать этот танец с жизнью.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая.

Отсутствие плохих новостей - уже хорошая новость. Вы можете задаться вопросом, почему этот человек не перезвонил и даже не удосужился написать сообщение.

Скорее всего, это намного лучше, чем вы думаете. Хотя сейчас это может быть больно, молчание действительно может быть золотым.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Вам нужно сосредоточиться на этом одном. Обязательно найдется предмет, который вам больше всего запомнится.

У вас так много тарелок, которыми вы жонглируете, но многозадачность означает, что вы теряете время и интерес.

Доберитесь до сути того, что вы хотите увидеть, и доведите это до финиша. Затем вы можете сосредоточиться на следующем важном деле, пока не усвоите все.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая.

У вас нет ответов на все вопросы, и вы не должны их знать. Здесь начинается ваше исследование.

Вам придется искать и искать, пока не найдете то, что ищете. Оно не прыгнет на вас. Итак, вместо того, чтобы ждать того, что вам нужно, идите и получите это.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Императрица.

Вы командуете. Вам надоело позволять другим говорить вам, что думать, чувствовать или кем быть. Теперь вы мудрее и выносливее.

Вы твердо осознали свою личность и теперь, набравшись смелости, готовы заявить о своей женской силе и принять решения, которые должны были быть приняты давным-давно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Паж Мечей.

Последний человек, от которого вы ожидаете услышать что-то, может вас удивить. Попытайтесь выйти за рамки упаковки, в которой содержится информация.

Иногда молодые люди знают о текущих событиях больше, чем вы, потому что это их поколение. Прислушайтесь к молодому человеку в вашей жизни. Они здесь, чтобы помочь вам.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая.

Вам нужно перестать что-то исправлять для других людей. Прямо сейчас сосредоточьтесь на своих вещах.

Честно говоря, у вас нет времени беспокоиться о том, что делают и не делают другие люди. Это как угодно.

Если наведут беспорядок, пусть уберут. вверх. Вы не приносите им пользы, когда спасаете их. Так что позвольте им делать свою работу.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Вы устали от того, что думают другие, и кажется, что вы навязываете им свое мнение.

Вы готовы действовать по-своему и избегать жаргона, который соответствует тому, что вы считаете оскорбительным.

Вы не хотите, чтобы сейчас было сложно, но вы готовы к большим переменам, и если это означает, что вы начнете поднимать волну, то пусть будет так.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Ваша самооценка в последнее время занижена. Вы чувствуете, что вам нужна нежность или кто-то, кто будет держать вас за руку, пока вы не почувствуете, что все в порядке.

Вы знаете, что скоро почувствуете себя лучше, но сейчас жизнь больше, чем вы можете вынести, и вам нужно мягкое место, чтобы приземлиться.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.

Вы так долго контролировали ситуацию, но теперь пришло время передать бразды правления другому человеку. Это будет непросто. Вы так долго были на месте водителя.

Рассматривайте это как акт любви или подарок, который продолжает дарить. Вы возвращаете часть своего времени, а человек, которого вы любите, вновь обретает достоинство и самоуважение.

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