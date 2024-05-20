Мир будет на вашей стороне, когда вы выберете себя - это послание на этой неделе, с 20 по 26 мая 2024 года, для всех.

Прежде чем мы рассмотрим чтение одной карты Таро для каждого знака зодиака, вот общие послания недели, на которые следует обратить внимание.

Прежде всего, когда «Справедливость» и «Дьявол» выходят вместе, нам следует помнить, что плохое часто может притворяться хорошим, пока не будет готово выбить почву у вас из-под ног, в то время как хорошее часто может быть названо плохими этими людьми, чьи сомнительные мотивы будут раскрыты.

Итак, будьте внимательны, планируя свои дни на этой неделе.

Слушайте так же, как и говорите. Вы узнаете правду, если прислушаетесь к ней.

Еженедельное чтение одной карты Таро на 20–26 мая 2024 года:

Овен

Карта Таро недели: Пятерка Мечей.

Самый совместимый знак зодиака недели: Другой Овен.

Овен, вся энергия этой недели для вас направлена ​​на то, чтобы отличать правду от лжи, людей, которые искренне поддерживают вас, и тех, кто пытается втянуть шерсть в ваши глаза. С вами все будет в порядке, если вы доверяете своей интуиции и не игнорируете тревожные сигналы.

Телец

Карта Таро недели: Паж Кубков

Самый совместимый знак зодиака недели: Водолей.

Телец, энергия на этой неделе для вас прекрасна и нежна, о чем свидетельствует ваша карта Таро недели – Паж Кубков. Вам предлагается успокоиться и просто плыть по течению. Будь то любовь или другие сферы жизни, спокойный темп жизни и открытость новым приятным впечатлениям принесут вам больше пользы, чем вы можете себе представить.

Близнецы

Карта Таро недели: Тройка Мечей.

Самый совместимый знак зодиака недели: другие Близнецы.

Близнецы, энергия на этой неделе для вас заключается в терпении к себе , особенно если вы ранены изнутри и в последнее время становитесь более нервными, чем обычно. Ваше подсознание желает очиститься от яда изнутри, чтобы вы могли обрести легкость и непринужденность. Занимайтесь деятельностью, которая принесет вам катарсис (включая работу с терапевтом), и вы откроете свои благословения.

Рак

Карта Таро недели: Двойка Пентаклей.

Самый совместимый знак зодиака недели: Стрелец.

Рак, ты прекрасная душа с огромными запасами силы и доброты внутри. Если вы сосредоточитесь на создании правильного фундамента, будь то в личной жизни, карьере или где-либо еще, вы получите прекрасные результаты, когда придет время. Те из вас, кто планирует купить дом, также преуспеют в этой области на этой неделе.

Лев

Карта Таро недели: Солнце.

Самый совместимый знак зодиака недели: Козерог.

Лев, лучшей карты в колоде Таро, чем Солнце, тебе не найти. В конце концов, оно вами управляет! Так что ждите невероятных впечатлений на этой неделе, а также нескольких хороших возможностей. Вы сейчас находитесь в эпохе своего могущества. Так что опирайтесь на свои таланты и не позволяйте никому умалять вашу самооценку или самоуважение.

Дева

Карта Таро недели: Солнце.

Самый совместимый знак зодиака недели: Рак.

Дева, энергия на этой неделе очень полезна для тебя! На вашем столе лежит карта Таро Солнце, и она призывает вас быть верными себе и своему творческому видению во всех сферах жизни. Будь то проект дизайна интерьера или что-то сверхсекретное на работе, у вас все будет хорошо, если вы доверяете своему внутреннему голосу.

Весы

Карта Таро недели: Солнце.

Самый совместимый знак зодиака недели: Телец.

Весы, ваша жизнь на этой неделе тесно связана как минимум с двумя или более людьми. Пока вы осознаете, кто является позитивной силой в вашей жизни и поддерживает ваши долгосрочные цели, с вами все будет в порядке. Так что не игнорируйте красные флажки! Если вы решите оставаться связанным не с теми людьми или токсичными друзьями, это закончится только тем, что вы пострадаете.

Скорпион

Карта Таро недели: Четверка Мечей.

Самый совместимый знак зодиака недели: Овен.

Скорпион, успокойся на этой неделе. У вас есть четверка Мечей как знак того, что вам нужен перерыв. Если возможно, запланируйте поездку на выходные и наберитесь сил в более спокойной обстановке с более приятными людьми. Здесь также указано общение со своей второй половинкой. Пока вы остаетесь спокойным и терпеливым, события будут развиваться в вашу пользу.

Стрелец

Карта Таро недели: Четверка Мечей.

Самый совместимый знак зодиака недели: Дева.

Стрелец, если вы чувствуете себя на грани выгорания, ваша карта Таро недели — явный признак того, что вам нужен перерыв. Это особенно актуально, если у вас дома есть дети и вы постоянно утомлены домашними обязанностями. Постарайтесь принести помощь везде, где только можете, или научите своих детей поддерживать вас (везде, где они могут), чтобы они усвоили хорошие ценности и принципы.

Козерог

Карта Таро недели: Паж Кубков

Самый совместимый знак зодиака недели: Лев.

Козерог, энергия этой недели призывает вас не слишком зацикливаться на своих путях. Вас ждут новые идеи и вдохновение, особенно в самых неожиданных местах. Некоторые из вас получат это благословение от людей, которые намного моложе вас, поэтому не сбрасывайте со счетов то, что они говорят. Космос действует таинственным образом и часто посылает неожиданных посланников.

Водолей

Карта Таро недели: Императрица.

Самый совместимый знак зодиака недели: Дева.

Водолей, тебя ждет действительно насыщенная неделя с картой Таро Императрица. Просто помните: будучи восприимчивым, вы получите все, что вам нужно. Так что верьте в таинственное устройство мира и позвольте своим желаниям проявиться. Но не путайте восприимчивость с пассивностью! Иногда интуиция подталкивает вас идти в определенном направлении. Если вы восприимчивы к этим подталкиваниям, вас ждут хорошие вещи.

Рыбы

Карта Таро недели: Император.

Самый совместимый знак зодиака недели: Козерог.

Рыбы, прочитайте послания Таро для ваших знаков Солнца, Луны и Восходящего солнца на этой неделе. Это даст вам полную картину того, чего вы можете ожидать. С картой Таро Император, представленной вам, вам предлагается осознать себя отдельным от коллектива. Для некоторых из вас это может оказаться трудным, особенно если вы боретесь с желанием угодить людям, но постарайтесь сделать все возможное. Твердое понимание того, кто вы есть, во что вы верите и представляете, позволит вам идти дальше и быстрее, чем когда-либо прежде.

Последние новости Украины:

Самые свободолюбивые знаки Зодиака среди мужчин: абсолютно не терпят запретов и ограничений.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.