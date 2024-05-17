К лучшему или худшему, каждый знак зодиака по-разному реагирует на невзгоды и конфликты.

Понимание самых сильных знаков зодиака в бою и астрологических знаков, с которыми вы никогда не захотите связываться, может помочь вам узнать, как к ним подойти.

Худшие знаки зодиака, с которыми придется бороться:

Скорпион (23 октября – 21 ноября).

Естественно, на первое место выходит знак Скорпиона, как знак, с которым категорически не хочется вступать в драку.

Дело не в том, что они самые агрессивные из знаков (обычно это Лев), а скорее, им очень трудно отпустить вещи, как только они произошли. Если вы поругаетесь со Скорпионом, они об этом не забудут, даже если кажется, что снова ведут себя как обычно.

Скорпионы не самые мстительные, но они самые мрачные и чувствительные, когда чувствуют, что их критикуют или несправедливо осуждают. Вам следует бояться не силы гнева Скорпиона, а его долговечности. По их мнению, ваши споры будут длиться годами.

Лев (23 июля – 22 августа).

Лев — знак Огня , который придет за вами в бою. Если вы оскорбите или нападете на них или на кого-то, кто им дорог, они будут самыми жестокими в ответ.

Лев — яростный защитник, и ему не нравится ощущение угрозы или препятствий.

Хотя Лев не будет таить обиду так, как Скорпион, он будет самым безжалостным из всех, и ваши чувства обязательно пострадают больше, чем кто-либо другой со Львом.

Телец (20 апреля – 20 мая).

Когда вы вступаете в спор с Тельцом, вы также вступаете в спор со всеми, кого он знает и любит.

Тельцы — очень племенные люди, к тому же они упрямы. Это означает, что даже если они полностью неправы, они будут последними, кто это признает , что может расстраивать.

Если вы заставите их в плохом настроении, они станут одним из худших знаков зодиака, с которым придется бороться, потому что их слова глубоко ранят вас.

Хотя они интенсивны при обострении, они не являются наиболее очевидными. В то время как Лев будет очень откровенен в своих чувствах, Тельцы будут делать вид, что все в порядке, и это, пожалуй, самая страшная тактика из всех.

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