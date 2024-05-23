Ціни на ранні овочі коливаються: картопля подорожчала, а зелена цибуля знизилася в ціні та це ще не всі продукти, що порадують..

Зелена цибуля, редиска та огірки починають дешевшати, тоді як молода картопля, навпаки, зростає в ціні. Вартість картоплі на ринку досягла рівня минулого року.

Експертка Тетяна Попович зазначила, що сьогодні ціна за кілограм молодої картоплі зросла на ринку. Водночас ріпчаста цибуля подешевшала порівняно з минулим роком, як і редиска.

Актуальні ціни на ранні овочі:

Молода картопля подорожчала до 40–43 гривень за кілограм, зрівнявшись із цінами аналогічного періоду минулого року.

Ріпчаста цибуля останні два тижні тримається в діапазоні 25–28 гривень за кілограм.

Зелена цибуля коштує приблизно 40–50 гривень за кілограм.

Редиска за вихідні подешевшала на 15% і зараз становить 14–15 гривень за пучок.

За даними "Мінфіну", станом на 21 травня, середня поточна ціна пучка петрушки (70 грамів) складає 15,30 гривні, водночас 100 грамів – майже 26 гривень. Щодо кропу, то 100 грамів коштує орієнтовно 28 гривень.

Ціни на огірки суттєво знижуються. За даними аналітиків, українські комбінати вже відвантажують цю продукцію значно дешевше, ніж рік тому.

Тепличні огірки зараз можна купити за ціною від 20 до 60 гривень за кілограм. Це в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, і на 57% дешевше, ніж в аналогічний період 2023 року.

Джерело: 24Канал.

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