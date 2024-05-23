Цены на ранние овощи колеблются: картофель подорожал, а зеленый лук снизился в цене и это еще не все порадующие продукты.

Зеленый лук, редис и огурцы начинают дешеветь, тогда как молодой картофель, наоборот, растет в цене. Стоимость картофеля на рынке достигла уровня в прошлом году.

Экспертша Татьяна Попович отметила, что сегодня цена за килограмм молодого картофеля выросла на рынке. В то же время репчатый лук подешевел по сравнению с прошлым годом, как и редис.

Актуальные цены на ранние овощи:

Молодой картофель подорожал до 40–43 гривен за килограмм, сравнявшись с ценами аналогичного периода в прошлом году.

Репчатый лук последние две недели держится в диапазоне 25–28 гривен за килограмм.

Зеленый лук стоит примерно 40–50 гривен за килограмм.

Редис за выходные подешевел на 15% и сейчас составляет 14–15 гривен за пучок.

По данным Минфина, по состоянию на 21 мая, средняя текущая цена пучка петрушки (70 граммов) составляет 15,30 гривны, в то же время 100 граммов - почти 26 гривен. Что касается укропа, то 100 грамм стоит ориентировочно 28 гривен.

Цены на огурцы значительно снижаются. По данным аналитиков, украинские комбинаты уже отгружают эту продукцию гораздо дешевле, чем год назад.

Тепличные огурцы сейчас можно купить по цене от 20 до 60 гривен за килограмм. Это в среднем на 28% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели и на 57% дешевле, чем в аналогичный период 2023 года.

Источник: 24Канал.

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