Спреї та порошки від мурах містять інсектициди, які можуть завдати шкоди іншим комахам, наприклад бджолам, а також проникнути в ґрунт і завдати шкоди ґрунтовим безхребетним, таким як дощові черв'яки.

Розгляньте можливість застосування народних методів, щоб позбутися мурах на городі:

Мило та вода. Використовуйте мило та воду, щоб змити мурашині сліди. Під час дослідження мурахи залишають за собою слід із феромонів, який допомагає їх побратимам-мурахам знати, куди йти.

Лимон та вода . Деякі люди використовують лимонний сік, щоб замаскувати мурашиний слід, розпорошуючи три частини води та одну частину лимонного соку, щоб розпорошити їх навколо місць, де проникають мурахи.

мурахи

Мурахи уникають оцту, що є кислим. Деякі додають у суміш краплі олії перцевої м'яти. Просто дешевий білий оцет цілком підійде. Якщо ви побачите мурах, влийте приблизно один літр оцту.

Якщо мурахи гніздяться у вашому контейнері для компосту або під бруківкою, вони навряд чи завдадуть шкоди, тому подумайте про те, щоб дозволити їм зайнятися цим.

Однак, якщо мурахи гніздяться в горщику з рослиною і ваші рослини страждають, ви можете перемістити їх регулярно поливаючи горщик.

Не заливайте горщик повністю, оскільки це може призвести до загибелі мурах.

Але регулярний полив дасть їм зрозуміти , що горщик з рослиною - не найкраще місце для будівництва гнізда мурах (оскільки вони найкраще почуваються в посушливих умовах), тому вони перенесуть яйця в інше місце.

Читайте також:

Високі рахунки за комуналку можуть приходити через погану якість води: українцям дали важливі поради

У будинку завжди буде чисто: основні поради щодо прибирання, які слід використовувати щомісяця

Які недорогі речі допоможуть підтримувати лад у будинку