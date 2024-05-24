Деякі городники для порятунку від мурах використовують спреї, порошки і навіть окріп, пам'ятайте, що ці комахи є частиною садової екосистеми.

Спреї та порошки від мурах містять інсектициди, які можуть завдати шкоди іншим комахам, наприклад бджолам, а також проникнути в ґрунт і завдати шкоди ґрунтовим безхребетним, таким як дощові черв'яки.

Розгляньте можливість застосування народних методів, щоб позбутися мурах на городі:

Мило та вода. Використовуйте мило та воду, щоб змити мурашині сліди. Під час дослідження мурахи залишають за собою слід із феромонів, який допомагає їх побратимам-мурахам знати, куди йти.

Лимон та вода . Деякі люди використовують лимонний сік, щоб замаскувати мурашиний слід, розпорошуючи три частини води та одну частину лимонного соку, щоб розпорошити їх навколо місць, де проникають мурахи.

Мурахи уникають оцту, що є кислим. Деякі додають у суміш краплі олії перцевої м'яти. Просто дешевий білий оцет цілком підійде. Якщо ви побачите мурах, влийте приблизно один літр оцту.

Якщо мурахи гніздяться у вашому контейнері для компосту або під бруківкою, вони навряд чи завдадуть шкоди, тому подумайте про те, щоб дозволити їм зайнятися цим.

Однак, якщо мурахи гніздяться в горщику з рослиною і ваші рослини страждають, ви можете перемістити їх регулярно поливаючи горщик.

Не заливайте горщик повністю, оскільки це може призвести до загибелі мурах.

Але регулярний полив дасть їм зрозуміти , що горщик з рослиною - не найкраще місце для будівництва гнізда мурах (оскільки вони найкраще почуваються в посушливих умовах), тому вони перенесуть яйця в інше місце.

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