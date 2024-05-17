Несмотря на то, что многие виды муравьев полезны, помогая в борьбе с вредителями, иногда они могут нанести вред собственному садовому урожаю.

Муравьи могут стать настоящей надоедливой проблемой для тех, кто ведет хозяйство на даче или огороде. Их гнезда могут находиться под корнями растений, во дворе или даже в самом огороде. Вот несколько эффективных советов, которые помогут вам избавиться от муравьев и сохранить ваш урожай.

Используйте природные репелленты

Одним из эффективных способов содержания муравьев подалека является использование природных репеллентов. Муравьи не любят запахи некоторых растений, таких как мята, розмарин, чеснок, базилик и лаванда. Рассадите эти растения рядом с важными для вас культурами, чтобы удержать муравьёв от их гнезда.

Кофейная почва как барьер

Муравьи не терпят запаха кофе, поэтому использование кофейной почвы может быть эффективным методом борьбы. Распределите кофейную гущу вокруг растений или на путях, по которым муравьи часто двигаются. Кофейная почва не только помогает отпугнуть муравьев, но и может стать хорошим дополнительным источником органических веществ для почвы.

Смесь муки и сахара

Создайте смесь из муки и сахара в равных частях и распределите ее вдоль путей муравьев. Эта смесь является для муравьев сладкой вакциной, но мука вызывает у них проблемы с перевариванием. Муравьи вносят это "лакомство" в гнездо, где они поделятся ими с другими муравьями, что приведет к уничтожению колонии.

Лимон и огурец как отталкиватели

Муравьи не любят запах кислоты. Используйте лимонные или огуречные кожуры, разместите их в местах, где обычно появляются муравьи. Также можно использовать сок лимона, разбавленный водой, как природный репеллент для опрыскивания растений.

Использование диатомеальной земли

Диатомеальная земля – это природный материал, обладающий свойством впитывать влагу. Распределите диатомеальную землю вокруг растений или вдоль путей муравьев. При контакте с ней муравьи лишатся своей защитной оболочки, что приведет к их гибели.

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