Спреи и порошки от муравьев содержат инсектициды, которые могут нанести вред другим насекомым, например пчелам, а также проникнуть в почву и нанести вред почвенным беспозвоночным, таким как дождевые черви.
Рассмотрите возможность применения народных методов, чтобы избавиться от муравьев в огороде:
Мыло и вода. Используйте мыло и воду, чтобы смыть муравьиные следы. Во время исследования муравьи оставляют за собой след из феромонов, который помогает их собратьям-муравьям знать, куда идти.
Лимон и вода. Некоторые люди используют лимонный сок, чтобы замаскировать муравьиный след, распыляя три части воды и одну часть лимонного сока, чтобы распылить их вокруг мест, где проникают муравьи.
Муравьи избегают уксуса, который является кислым. Некоторые добавляют в смесь капли масла перечной мяты. Просто дешевый белый уксус вполне подойдет. Если рядом вы обнаружите муравьев, влейте примерно один литр уксуса.
Если муравьи гнездятся в вашем контейнере для компоста или под брусчаткой, они вряд ли причинят какой-либо вред, поэтому подумайте о том, чтобы позволить им заняться этим.
Однако, если муравьи гнездятся в горшке с растением и ваши растения страдают, вы можете переместить их, регулярно поливая горшок.
Не заливайте горшок полностью, так как это может привести к гибели муравьев.
Но регулярный полив даст им понять, что горшок с растением — не лучшее место для строительства гнезда муравьев (поскольку они лучше всего себя чувствуют в засушливых условиях), поэтому они перенесут яйца в другое место.
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