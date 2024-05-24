Некоторые огородники для избавления от муравьев используют спреи, порошки и даже кипяток, помните, что эти насекомые являются частью садовой экосистемы.

Спреи и порошки от муравьев содержат инсектициды, которые могут нанести вред другим насекомым, например пчелам, а также проникнуть в почву и нанести вред почвенным беспозвоночным, таким как дождевые черви.

Рассмотрите возможность применения народных методов, чтобы избавиться от муравьев в огороде:

Мыло и вода. Используйте мыло и воду, чтобы смыть муравьиные следы. Во время исследования муравьи оставляют за собой след из феромонов, который помогает их собратьям-муравьям знать, куда идти.



Лимон и вода. Некоторые люди используют лимонный сок, чтобы замаскировать муравьиный след, распыляя три части воды и одну часть лимонного сока, чтобы распылить их вокруг мест, где проникают муравьи.

Муравьи избегают уксуса, который является кислым. Некоторые добавляют в смесь капли масла перечной мяты. Просто дешевый белый уксус вполне подойдет. Если рядом вы обнаружите муравьев, влейте примерно один литр уксуса.

Если муравьи гнездятся в вашем контейнере для компоста или под брусчаткой, они вряд ли причинят какой-либо вред, поэтому подумайте о том, чтобы позволить им заняться этим.

Однако, если муравьи гнездятся в горшке с растением и ваши растения страдают, вы можете переместить их, регулярно поливая горшок.

Не заливайте горшок полностью, так как это может привести к гибели муравьев.

Но регулярный полив даст им понять, что горшок с растением — не лучшее место для строительства гнезда муравьев (поскольку они лучше всего себя чувствуют в засушливых условиях), поэтому они перенесут яйца в другое место.

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