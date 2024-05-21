Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 21 травня, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку 21 травня.

Літо вже близько, і на нас чекає багато хорошого.

Наведіть порядок, щоб календар був очищений і ви могли насолоджуватися вихідними.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку, 21 травня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Корольова Жезлов.

Слухай своє серце. У кожного буде своя думка про те, як вам слід прожити своє життя. І спочатку все це звучить чудово, поки ви не почнете почуватися нещасним.

Істина в тому, що щастя належить вам, але єдиний спосіб випробувати чисту радість — знати, чого ви хочете, і досягти цього на своїх умовах, доклавши зусиль.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

На вашому шляху буде багато успішних моментів. Ви щосили намагалися бути гарною людиною і працювати з іншими.

Тепер важка робота та час, які ви вклали, починають виявлятися. Люди підтримують вас. Ви можете сказати, що ваша сім'я теж задоволена тим напрямком, який ви обираєте. Все це чудовий спосіб завершити тиждень. Святкуйте!

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сила

Ви дуже втомилися та готові здатися. І все ж, ви такі близькі до мети. Ви можете побачити це у своєму розумі. Ви не хочете прокинутися завтра і дізнатися, що вам слід приділити речам трохи більше часу.

Не живіть із жалем. Повісити там. Ви будете так раді, що не дозволили страху невдачі завадити вам зробити те, що ви мали намір зробити давним-давно.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Мечів.

Коли хтось завдає тобі удару в спину, це боляче. Ви не заслужили такого звернення. Немає жодного сенсу в тому, що їм було б байдуже, щоб хоча б дати вам знати, що вони готові припинити стосунки.

Ви видужаєте, і це займе час. Це не ваша вина, так що не звинувачуйте себе. Навіть якби у вас була кришталева куля, ви б цього не передбачали.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ви відповідаєте за своє життя і свою долю. Настав час розпочати приймати важкі рішення. Ви поставили на перше місце багатьох інших людей, і на якийсь час це спрацювало, але вони не віддають належне так само.

Але не турбуйтеся про це. Поверніть собі час. Насамперед робіть щось для себе, і коли у вас є шанс бути корисним, чудово. Якщо ні, то ви зробили те, що було краще для вас у той момент.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Маг.

У вас є блискуча ідея, і тепер все, що потрібно зробити, це почати втілювати її в життя. Встановити план. Ви можете отримати імпульс.

Навіть якщо у вас немає грошових ресурсів, щоб щось зробити прямо зараз, виклад своїх цілей та ідей на папері — чудовий спосіб розпочати.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей.

Побудова кар'єри та становлення бізнес-професіонала потребує багато навчання, часу та зусиль.

Вам потрібен наставник, який допоможе вам зрозуміти процес і дасть гарну пораду.

Знайдіть одного і поєднайтеся з людиною, яка колись була на вашому місці, але тепер знаходиться там, де ви хочете бути.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Смерть.

Коли нарешті настає кінець ситуації, що завдала вам стільки шкоди, ви відчуваєте полегшення.

Цього разу прощатися набагато приємніше, ніж привітатись вперше.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

Час рухається повільно, і все ж таки здається, що термін настане з хвилини на хвилину.

Якщо у вас немає можливості виконати всю роботу по дому самостійно, попросіть дітей зробити свій внесок або попросіть друга обміняти час на послуги, які, як ви знаєте, їм сподобаються і які ви можете виконати.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Корольова Жезлов.

Скоро ти сидітимеш гарно. Зараз ви справді домінуєте у конкурентній боротьбі.

Ніщо не завадить вам досягти своєї мети цього тижня, і коли ви, нарешті, отримаєте гроші на свій банківський рахунок, у вас буде тільки більше мотивації повторити все, що ви зробили, щоб це спрацювало, наступного тижня.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: пара пентаклів.

Деякі речі просто не варто робити.

Останнє, що вам зараз потрібно, це зайнята робота.

Навіщо так напружуватися, що тобі ніколи їсти, і ти падаєш у ліжко тільки для того, щоб прокинутися наступного ранку вже позаду? Очистіть свій порядок денний і дотримуйтеся лише того, що вам необхідно.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Життя непередбачуване, і люди теж. Цей день може змусити вас відчути, що єдина людина, на яку ви можете покластися у своїй послідовності, це домашній вихованець.

Майте почуття гумору, коли можете. Ймовірно, є одна річ, над якою ви можете посміятися, яка нагадує вам, чому ви найкраще справляєтеся з важкими часами.

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