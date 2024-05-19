Гороскоп на неделю для каждого знака Зодиака с 20 по 26 мая - этот период привнесет в вашу жизнь новую свежую энергию, позволит вам внести позитивные изменения и взглянуть на вещи с более оптимистической точки зрения.

Близнецы — это знак двойственности, который управляет тем, что вы решаете делать в данный момент, и теми планами, которые вы планируете реализовать на будущее.

Как сезон Близнецов влияет на еженедельный гороскоп каждого знака зодиака, начиная с 20 мая:

Овен

Лучший день: понедельник, 20 мая.

В понедельник, 20 мая, Луна в Весах выровняется с Марсом в Овне, создавая мощную динамику, позволяющую следовать своему сердцу и тому, чего и кому вы больше всего хотите. Луна в Весах помогает вам понять ваши эмоциональные чувства к существующему партнеру или к кому-то новому, на кого вы положили глаз, а Марс в Овне создает у вас мощный стимул к действию. Когда эти двое объединятся и встретятся 20 мая, вы можете ожидать, что полетят искры, и вы вернетесь к тому сильному чувству уверенности, которым вы известны.

Телец

Лучший день: вторник, 21 мая.

Солнце в Близнецах фокусирует внимание на том, что вы больше всего цените в своих отношениях, а также в жизни. Энергия Близнецов управляет вашим ценным домом, и когда Солнце переходит в этот воздушный знак, вы можете внести необходимые изменения, чтобы создать пространство для того, что для вас наиболее важно. Эта энергия совпадает с тем, что Юпитер проходит через последний градус Тельца, а это означает, что вы, возможно, ожидаете довольно серьезных встрясок, когда год роста наконец-то наступит. Вы также знаете, что заслуживаете того, чтобы вас окружали то, что имеет для вас наибольшую ценность, и что вас ценят в ответ.

Близнецы

Лучший день: четверг, 23 мая.

Хотя ваш зодиакальный сезон и солнечное возвращение только начинаются, полнолуние в Стрельце привлекает ваше внимание к эмоциональному удовлетворению. Стрелец — ваш противоположный знак и управляет вашей романтической жизнью, а Полнолуние здесь является важным моментом для достижения успеха в это время, а это означает, что вам, возможно, также придется пережить некоторые сложные моменты со своим партнером.

Рак

Лучший день: четверг, 23 мая.

Ваши отношения станут более глубокими, когда Венера перейдет в Близнецы в четверг, 23 мая, что вызовет горячее желание установить глубокую душевную связь. Близнецы управляют той частью вашей жизни, которая управляет родственными душами или близнецовыми пламенами, а присутствие Венеры здесь придает сильный романтический акцент на создании той связи, которая меняет жизнь, и которая вам нужна.

Позвольте своему сердцу вести вас при принятии решений на этой неделе и знайте, что можно направить свою энергию и сосредоточиться на веру в то, что роман, который бывает раз в жизни, действительно существует.

Лев

Лучший день: среда, 22 мая.

Юпитер движется по Тельцу с 2023 года, открывая широкие возможности и новые разработки, но, поскольку он выравнивается с ретроградным Плутоном в Водолее, это повышает вероятность рабочего романа. Независимо от того, с кем вы общались в прошлом или кого-то неожиданно встретили в командировке, эта связь несет в себе огромный потенциал не только для серьезных отношений, но и для того направления, в котором вы хотите направить свою жизнь.

Дева

Лучший день: четверг, 23 мая.

Полнолуние в Стрельце достигнет своего пика в четверг, 23 мая, что принесет положительный момент внутренней близости в ваших отношениях. Стрелец управляет темами дома, семьи и тесного партнерства, которое вы разделяете с тем, кого любите. Когда Луна достигает пика в этом огненном знаке, вы можете почувствовать глубокое чувство эмоционального удовлетворения и поддержки того, чего вы надеетесь достичь в своей жизни. Это принесет приятное подтверждение того, что вы находитесь в отношениях, на которые всегда надеялись.

Весы

Лучший день: пятница, 24 мая.

Пятница, 24 мая, приносит необходимость важных разговоров, особенно о любых планах или обязательствах, которые вы обдумываете в своих романтических отношениях. Марс в Овне продолжает развиваться в вашей романтической жизни, создавая более сильную решимость создать новую связь или улучшить существующую. Поскольку Северный Узел также находится в Овне, важно соответствовать тому, что, как вы всегда чувствовали, предназначалось для вас, поскольку вы можете проявить свою романтическую судьбу.

Вы никогда ничего не сможете угадать, а вместо этого вы можете основывать свои решения только на том, что вы и ваш партнер можете поделиться и выразить друг другу.

Скорпион

Лучший день: суббота, 25 мая.

Юпитер находится в последнем критическом градусе Тельца, управителя вашей романтической жизни. Поскольку Юпитер готовится перейти в новый знак зодиака, это поможет вам извлечь многие уроки и темы, через которые вы прошли с 2024 года, когда планета расширения впервые перешла в Телец. Завершаете ли вы цикл принятия меньшего, чем заслуживаете, или готовитесь начать новую жизнь со своим партнером, найдите время, чтобы принять изменения, которые этот рост принесет в вашу жизнь, потому что, чтобы получить любовь, которую вы всегда желали, вы необходимо принять продолжающийся процесс трансформации.

Стрелец

Лучший день: четверг, 23 мая.

Когда в четверг, 23 мая, Венера перейдет в Близнецы, все может ощущаться так, будто все покрыто розовыми линзами любви. вы действительно позволяете своему сердцу вести вас. Когда Венера переходит в Близнецы, важно уважать то, чего вы хотите от отношений и от партнера, поскольку откроются невероятные возможности для большей приверженности и изменения жизни в зависимости от того, что вы решите делать с этой энергией. Уже не имеет значения, что было до этого момента, а только любовь, которую вы чувствуете.

Козерог

Лучший день: понедельник, 20 мая.

В долгосрочных отношениях вы часто больше сосредотачиваетесь на стабильности и фундаменте, которые вы создаете для своего партнера, поскольку склонны отдавать предпочтение осязаемым актам любви. Когда 20 мая Солнце перейдет в Близнецы, это внимание сместится на желание помочь вам и вашему партнеру стать лучшими личностями. Вы можете начать больше размышлять о том, как распределяются обязанности или насколько хорошо вы поддерживаете друг друга, а также о том, чем вы можете заниматься вместе, чтобы привнести большее чувство благополучия в ваши отношения.

Водолей

Лучший день: четверг, 23 мая.

Венера, планета любви, в четверг, 23 мая, перейдет в Близнецы и начнет открывать возможности для новых и захватывающих изменений в ваших отношениях. Венера в Близнецах приносит большую вероятность помолвки или свадьбы в это время, поскольку Близнецы управляют вашим брачным домом, а с планетой любви здесь основное внимание уделяется романтическим обязательствам, которые вы разделяете со своим партнером.

Рыбы

Лучший день: суббота, 25 мая.

Никогда не поздно настроиться на романтический успех, о котором вы мечтали, тем более что он может быть ближе, чем вы думаете. Юпитер перейдет в Близнецы в субботу, 25 мая, и начнет годичный транзит по этому воздушному знаку, помогая вам расширить свое эмоциональное удовлетворение и жизнь, создавая пространство для большей любви в своей жизни.

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