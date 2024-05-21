Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 21 мая, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 21 мая.

Лето уже близко, и нас ждет много хорошего.

Наведите порядок, чтобы календарь был очищен и вы могли наслаждаться выходными.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака, 21 мая:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Слушай свое сердце. У каждого будет свое мнение о том, как вам следует прожить свою жизнь. И поначалу все это звучит прекрасно, пока вы не начнете чувствовать себя несчастным.

Истина в том, что счастье принадлежит вам, но единственный способ испытать чистую радость — это знать, чего вы хотите, и добиться этого на своих условиях, приложив усилия.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

На вашем пути будет так много успешных моментов. Вы изо всех сил старались быть хорошим человеком и работать с другими.

Теперь тяжелая работа и время, которые вы вложили, начинают проявляться. Люди поддерживают вас. Вы можете сказать, что ваша семья тоже довольна тем направлением, которое вы выбираете. Все это отличный способ завершить неделю. Празднуйте!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Сила

Вы очень устали и готовы сдаться. И все же, вы так близки к цели. Вы можете увидеть это в своем уме. Вы не хотите проснуться завтра и узнать, что вам следовало уделить вещам немного больше времени.

Не живите с сожалением. Повесить там. Вы будете так рады, что не позволили страху неудачи помешать вам сделать то, что вы намеревались сделать давным-давно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

Когда кто-то наносит тебе удар в спину, это больно. Вы не заслужили такого обращения. Нет никакого смысла в том, что им было бы все равно, чтобы хотя бы дать вам знать, что они готовы прекратить отношения.

Вы выздоровеете, и это займет время. Это не ваша вина, так что не вините себя. Даже если бы у вас был хрустальный шар, вы бы этого не предвидели.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Вы в ответе за свою жизнь и свою судьбу. Пришло время начать принимать трудные решения. Вы поставили на первое место многих других людей, и на какое-то время это сработало, но они не отдают должное в той же мере.

Но не беспокойтесь об этом. Верните себе время. В первую очередь делайте что-то для себя, и когда у вас есть шанс быть полезным, отлично. Если нет, то вы сделали то, что было лучше для вас в тот момент.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Маг.

У вас есть блестящая идея, и теперь все, что вам нужно сделать, это начать воплощать ее в жизнь. Установите план. Вы можете получить импульс.

Даже если у вас нет денежных ресурсов, чтобы что-то сделать прямо сейчас, изложение своих целей и идей на бумаге — отличный способ начать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Построение карьеры и становление бизнес-профессионала требует много обучения, времени и усилий.

Вам нужен наставник, который поможет вам понять процесс и даст хороший совет.

Найдите одного и объединитесь с человеком, который когда-то был на вашем месте, но теперь находится там, где вы хотите быть.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Смерть.

Когда наконец наступает конец ситуации, причинившей вам столько вреда, вы испытываете облегчение.

На этот раз прощаться гораздо приятнее, чем поздороваться в первый раз.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Время движется медленно, и все же кажется, что срок наступит с минуты на минуту.

Если у вас нет возможности выполнить всю работу по дому самостоятельно, попросите детей внести свой вклад или попросите друга обменять время на услуги, которые, как вы знаете, им понравятся и которые вы можете выполнить.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Скоро ты будешь сидеть красиво. Сейчас вы действительно доминируете в конкурентной борьбе.

Ничто не помешает вам достичь своей цели на этой неделе, и когда вы, наконец, получите деньги на свой банковский счет, у вас будет только больше мотивации повторить все, что вы сделали, чтобы это сработало, на следующей неделе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Некоторые вещи просто не стоит делать.

Последнее, что вам сейчас нужно, — это занятая работа.

Зачем так напрягаться, что тебе некогда есть, и ты падаешь в постель только для того, чтобы проснуться на следующее утро уже позади? Очистите свою повестку дня и придерживайтесь только того, что вам абсолютно необходимо.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Жизнь непредсказуема, и люди тоже. Этот день может заставить вас почувствовать, что единственный человек, на которого вы можете положиться в своей последовательности, — это домашний питомец.

Имейте чувство юмора, когда можете. Вероятно, есть одна вещь, над которой вы можете посмеяться, которая напоминает вам, почему вы лучше всех справляетесь с трудными временами.

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