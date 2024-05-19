Гороскоп на тиждень для кожного знака Зодіаку з 20 по 26 травня – цей період привнесе у ваше життя нову свіжу енергію, дозволить вам внести позитивні зміни та поглянути на речі з більш оптимістичної точки зору.

Близнюки - це знак двоїстості, який керує тим, що ви вирішуєте робити в даний момент, і тими планами, які ви плануєте реалізувати на майбутнє.

Як сезон Близнюків впливає на щотижневий гороскоп кожного знака зодіаку, починаючи з 20 травня:

Овен

Найкращий день: понеділок, 20 травня.

У понеділок, 20 травня, Місяць у Терезах вирівняється з Марсом в Овні, створюючи потужну динаміку, що дозволяє слідувати своєму серцю і тому, чого і кому ви найбільше хочете. Місяць у Терезах допомагає вам зрозуміти ваші емоційні почуття до існуючого партнера або до когось нового, на кого ви поклали око, а Марс у Овні створює у вас потужний стимул до дії. Коли ці двоє об'єднаються і зустрінуться 20 травня, ви можете очікувати, що полетять іскри, і ви повернетесь до того сильного почуття впевненості, яким ви відомі.

Телець

Найкращий день: вівторок, 21 травня.

Сонце у Близнюках фокусує увагу на тому, що ви найбільше цінуєте у своїх відносинах, а також у житті. Енергія Близнюків управляє вашим цінним будинком, і коли Сонце переходить у цей повітряний знак, ви можете внести необхідні зміни, щоб створити простір для того, що для вас найважливіше. Ця енергія збігається з тим, що Юпітер проходить через останній градус Тельця, а це означає, що ви, можливо, очікуєте досить серйозних струсів, коли рік зростання нарешті настане. Ви також знаєте, що заслуговуєте на те, щоб вас оточували те, що має для вас найбільшу цінність, і що вас цінують у відповідь.

Близнюки

Найкращий день: четвер, 23 травня.

Хоча ваш зодіакальний сезон і сонячне повернення тільки починаються, повний місяць у Стрільці привертає вашу увагу до емоційного задоволення. Стрілець - ваш протилежний знак і керує вашим романтичним життям, а Повня тут є важливим моментом для досягнення успіху в цей час, а це означає, що вам, можливо, також доведеться пережити деякі складні моменти зі своїм партнером.

Рак

Найкращий день: четвер, 23 травня.

Ваші стосунки стануть глибшими, коли Венера перейде до Близнюків у четвер, 23 травня, що викличе гаряче бажання встановити глибокий душевний зв'язок. Близнюки управляють тією частиною вашого життя, яке управляє спорідненими душами або близнюковими полум'ями, а присутність Венери тут надає сильний романтичний акцент на створенні того зв'язку, який змінює життя, і який вам потрібний.

Дозвольте своєму серцю вести вас при ухваленні рішень цього тижня і знайте, що можна спрямувати свою енергію і зосередитися на вірі в те, що роман, який буває раз у житті, дійсно існує.

Лев

Найкращий день: середа, 22 травня.

Юпітер рухається Тельцем з 2023 року, відкриваючи широкі можливості та нові розробки, але, оскільки він вирівнюється з ретроградним Плутоном у Водолії, це підвищує ймовірність робочого роману. Незалежно від того, з ким ви спілкувалися в минулому або когось несподівано зустріли у відрядженні, цей зв'язок несе в собі величезний потенціал не тільки для серйозних стосунків, а й для того напряму, в якому ви хочете направити своє життя.

Діва

Найкращий день: четвер, 23 травня.

Повний місяць у Стрільці досягне свого піку в четвер, 23 травня, що принесе позитивний момент внутрішньої близькості у ваших відносинах. Стрілець керує темами будинку, сім'ї та тісного партнерства, яке ви поділяєте з тим, кого любите. Коли Місяць досягає піку в цьому вогненному знаку, ви можете відчути глибоке почуття емоційного задоволення та підтримки того, чого ви сподіваєтесь досягти у своєму житті. Це принесе приємне підтвердження того, що ви у відносинах, на які завжди сподівалися.

Терези

Кращий день: п'ятниця, 24 травня.

П'ятниця, 24 травня, приносить необхідність важливих розмов, особливо про будь-які плани чи зобов'язання, які ви обмірковуєте у своїх романтичних стосунках. Марс в Овні продовжує розвиватися у вашому романтичному житті, створюючи сильнішу рішучість створити новий зв'язок або покращити існуючий. Оскільки Північний Вузол також знаходиться в Овні, важливо відповідати тому, що, як ви завжди відчували, призначалося вам, оскільки ви можете проявити свою романтичну долю.

Ви ніколи нічого не зможете вгадати, а натомість ви можете засновувати свої рішення тільки на тому, що ви та ваш партнер можете поділитися та висловити один одному.

Скорпіон

Найкращий день: субота, 25 травня.

Юпітер знаходиться в останньому критичному градусі Тельця, управителя вашого романтичного життя. Оскільки Юпітер готується перейти в новий знак зодіаку, це допоможе вам винести багато уроків і тем, через які ви пройшли з 2024 року, коли планета розширення вперше перейшла в Телець. Чи завершуєте ви цикл прийняття меншого, ніж заслуговуєте, або готуєтеся почати нове життя зі своїм партнером, знайдіть час, щоб прийняти зміни, які це зростання принесе у ваше життя, тому що, щоб отримати кохання, яке ви завжди бажали, ви необхідно прийняти триває процес трансформації.

Стрілець

Найкращий день: четвер, 23 травня.

Коли в четвер, 23 травня, Венера перейде до Близнюків, все може відчуватися так, ніби все вкрите рожевими лінзами кохання. ви справді дозволяєте своєму серцю вести вас. Коли Венера переходить у Близнюки, важливо поважати те, чого ви хочете від стосунків та від партнера, оскільки відкриються неймовірні можливості для більшої прихильності та зміни життя залежно від того, що ви вирішите робити з цією енергією. Вже не має значення, що було до цього моменту, а лише кохання, яке ви відчуваєте.

Козеріг

Найкращий день: понеділок, 20 травня.

У довгострокових відносинах ви часто більше зосереджуєтесь на стабільності та фундаменті, які ви створюєте для свого партнера, оскільки схильні віддавати перевагу відчутним актам любові. Коли 20 травня Сонце перейде до Близнюків, ця увага зміститься на бажання допомогти вам і вашому партнеру стати найкращими особистостями. Ви можете почати більше міркувати про те, як розподіляються обов'язки або наскільки добре ви підтримуєте один одного, а також про те, чим ви можете займатися разом, щоб принести більше почуття добробуту у ваші стосунки.

Водолій

Найкращий день: четвер, 23 травня.

Венера, планета кохання, у четвер, 23 травня, перейде до Близнюків і почне відкривати можливості для нових і захоплюючих змін у ваших відносинах. Венера в Близнюках приносить велику ймовірність заручин чи весілля в цей час, оскільки Близнюки керують вашим шлюбним будинком, а з планетою кохання тут основна увага приділяється романтичним зобов'язанням, які ви поділяєте зі своїм партнером.

Риби

Найкращий день: субота, 25 травня.

Ніколи не пізно налаштуватися на романтичний успіх, про який ви мріяли, тим більше, що він може бути ближче, ніж ви думаєте. Юпітер перейде до Близнюків у суботу, 25 травня, і почне річний транзит цим повітряним знаком, допомагаючи вам розширити своє емоційне задоволення і життя, створюючи простір для більшого кохання у своєму житті.

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