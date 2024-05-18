Крок 4: Додайте миючий засіб та інші добавки

Додайте миючий засіб, як зазвичай для звичайного завантаження. Якщо ваші рушники починають здаватися жорсткими, ви можете подумати про те, щоб додати трохи менше миючого засобу. Залишки від занадто великої кількості миючого засобу можуть накопичуватися з часом, і їх буде важче вимити.

Якщо ви використовуєте відбілювач для освітлення або дезінфекції білих рушників, додайте приблизно півсклянки рідкого відбілювача в дозатор відбілювача або у воду для прання перед тим, як завантажити рушники.