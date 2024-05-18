Прати рушники, щоб вони залишалися м’якими, зовсім легко, якщо ви використовуєте під час прання правильні та корисні поради. Politeka розповість, як зберегти м'якість ваших рушників.
Як прати рушники, щоб вони залишалися м’якими
Крок 1. Зверніться до етикетки догляду за білизною
Нові рушники слід випрати перед використанням, щоб видалити будь-який хімічний наліт і зменшити кількість ворсу. Перед тим, як випрати рушники, не забудьте перевірити етикетку догляду. Деякі рушники можуть мати оздоблення або інші декоративні тканини, які відрізняються від звичайного бавовняного рушника, що може вплинути на те, який цикл прання та сушіння ви використовуєте.
Крок 2: Розділіть рушники за кольором
Щоб зберегти яскравість білих рушників і уникнути зміни кольору, періть їх окремо. Яскраві або темні рушники слід прати окремо, щоб запобігти вицвітанню або перенесенню барвників. Ви також захочете прати рушники без одягу, щоб уникнути можливого перенесення бактерій.
Крок 3: Завантажте рушники в пральну машину
Завантажуйте рушники в пральну машину нещільно — для ретельного прибирання рушники повинні рухатися навколо кошика для прання. Деякі пральні машини більшого об’єму можуть обробляти більше рушників одночасно, але не перевантажуйте їх.
Крок 4: Додайте миючий засіб та інші добавки
Додайте миючий засіб, як зазвичай для звичайного завантаження. Якщо ваші рушники починають здаватися жорсткими, ви можете подумати про те, щоб додати трохи менше миючого засобу. Залишки від занадто великої кількості миючого засобу можуть накопичуватися з часом, і їх буде важче вимити.
Якщо ви використовуєте відбілювач для освітлення або дезінфекції білих рушників, додайте приблизно півсклянки рідкого відбілювача в дозатор відбілювача або у воду для прання перед тим, як завантажити рушники.
Крок 5. Виберіть правильний цикл прання та налаштування та виперіть рушники
Рушники слід прати в найтеплішій воді, яка відповідає тканині згідно з етикеткою догляду. Як правило, для прання рушників рекомендується використовувати теплу або гарячу воду. Використовуйте спеціальний цикл для рушників або звичайний/звичайний цикл. Також можна використовувати цикл дезінфекції, але він може не рекомендуватися для кожного прання, залежно від тканини рушника.
Крок 6: Перемістіть у сушильну машину та виберіть правильний режим сушіння рушників
Після завершення циклу прання негайно перемістіть рушники в сушильну машину, щоб уникнути накопичення затхлого запаху. Щоб допомогти рушникам швидше висохнути, гарненько струсіть їх перед завантаженням, щоб розм’яти чи пом’яти рушники.
Рушники слід сушити при найтеплішому нагріванні, яке підходить для тканини відповідно до етикетки догляду за білизною. Як правило, їх слід сушити на слабкому або середньому вогні. Використовуйте режим сушіння спеціально для рушників або нормальний/звичайний цикл. Сильний нагрів і пересушування можуть пошкодити тканину, тому обов’язково видаляйте рушники відразу, коли вони висохнуть. Деякі сушарки містять датчики вологи, які автоматично зупиняють цикл, коли одяг висохне. Ви також можете додати вовняні або гумові сушарки, щоб пом’якшити рушники та підвищити ефективність сушіння.
Крок 7. Складіть рушники, коли висохнуть
Зачекайте, поки рушники повністю висохнуть, перш ніж виймати їх із сушильної машини, оскільки будь-яка волога, що залишилася, може спричинити затхлий запах. Складіть рушники та зберігайте їх у прохолодному сухому місці, щоб вони залишалися свіжими та пухнастими.
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