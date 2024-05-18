Шаг 4: Добавьте моющее средство и другие добавки

Добавьте моющее средство, как обычно для обычной загрузки. Если ваши полотенца начинают казаться жесткими, вы можете подумать о том, чтобы добавить немного меньше моющего средства. Остатки от слишком большого количества моющего средства могут накапливаться со временем и их будет труднее вымыть.

Если вы используете отбеливатель для освещения или дезинфекции белых полотенец, добавьте примерно полстакана жидкого отбеливателя в дозатор отбеливателя или в воду для стирки перед загрузкой полотенец.