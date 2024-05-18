Стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими, совсем легко, если вы используете во время стирки правильные и полезные советы. Politeka расскажет, как сохранить мягкость ваших полотенец.
Как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими
Шаг 1. Обратитесь к этикетке по белью.
Новые полотенца следует постирать перед использованием, чтобы удалить любой химический налет и уменьшить количество ворса. Перед тем, как постирать полотенца, не забудьте проверить этикетку ухода. Некоторые полотенца могут иметь отделку или другие декоративные ткани, которые отличаются от обычного хлопкового полотенца, что может повлиять на то, какой цикл стирки и сушки вы используете.
Шаг 2: Разделите полотенца по цвету
Чтобы сохранить яркость белых полотенец и избежать изменения цвета, стирайте их отдельно. Яркие или темные полотенца следует стирать отдельно, чтобы предотвратить выцветание или переноску красителей. Вы также захотите стирать полотенца без одежды, чтобы избежать возможной переноски бактерий.
Шаг 3: Загрузите полотенца в стиральную машину
Загружайте полотенца в стиральную машину неплотно – для тщательной уборки полотенца должны двигаться вокруг корзины для стирки. Некоторые стиральные машины большего объема могут обрабатывать больше полотенец одновременно, но не перегружайте их.
Шаг 4: Добавьте моющее средство и другие добавки
Добавьте моющее средство, как обычно для обычной загрузки. Если ваши полотенца начинают казаться жесткими, вы можете подумать о том, чтобы добавить немного меньше моющего средства. Остатки от слишком большого количества моющего средства могут накапливаться со временем и их будет труднее вымыть.
Если вы используете отбеливатель для освещения или дезинфекции белых полотенец, добавьте примерно полстакана жидкого отбеливателя в дозатор отбеливателя или в воду для стирки перед загрузкой полотенец.
Шаг 5. Выберите правильный цикл стирки и настройки и постирайте полотенца
Полотенца следует стирать в самой теплой воде, которая соответствует ткани согласно этикетке ухода. Как правило, для стирки полотенец рекомендуется использовать теплую или горячую воду. Используйте специальный цикл для полотенец или обычный/обычный цикл. Также можно использовать цикл дезинфекции, но он может не рекомендоваться для каждой стирки в зависимости от ткани полотенца.
Шаг 6: Переместите в сушильную машину и выберите правильный режим сушки полотенец.
После завершения цикла стирки немедленно переместите полотенца в сушильную машину во избежание накопления затхлого запаха. Чтобы помочь полотенцам быстрее высохнуть, хорошенько встряхните их перед загрузкой, чтобы размять или помять полотенца.
Полотенца следует сушить при самом теплом нагреве, который подходит для ткани в соответствии с этикеткой ухода за бельем. Как правило, их следует сушить на слабом или среднем огне. Используйте режим сушки специально для полотенец или нормальный/обычный цикл. Сильный нагрев и пересушивание могут повредить ткань, поэтому обязательно удаляйте полотенца сразу, когда они высохнут. Некоторые сушилки содержат датчики влаги, которые автоматически останавливают цикл, когда одежда высохнет. Вы также можете добавить шерстяные или резиновые сушилки, чтобы смягчить полотенца и повысить эффективность сушки.
Шаг 7. Сложите полотенца, когда высохнут
Подождите, пока полотенца полностью высохнут, прежде чем вынимать их из сушильной машины, поскольку любая оставшаяся влага может вызвать затхлый запах. Сложите полотенца и храните их в прохладном сухом месте, чтобы они оставались свежими и пушистыми.
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