Є кілька хитрощів, які допоможуть приготувати печінку без гіркоти і зроблять саму запіканку чи пиріг м'якшими під час подачі.

Використовуючи свинячу печінку замість курячої та запікаючи пиріг у духовці за правильної температури, можна досягти правильного ефекту - страва буде м'якою і зовсім без гіркоти, поділилася блогер Надія Попова.

Інгредієнти:

Свиняча печінка – 1 кг

Молоко – 200 мл

Цибуля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Вершкове масло – 50 г

Сало – 150 г (часник за бажанням)

Яйця – 3 шт.

Сіль - 1 ч.л.

Суміш перців – 1/2 ч. л.

Зелена цибуля

Мука – 5 ст.л.

Приготування:

Промийте печінку та наріжте її на шматочки. Замочіть у молоці на 30 хвилин, щоб усунути гіркоту. Потім злийте молоко та обсушіть печінку паперовим рушником.

Наріжте цибулю і натріть моркву на великій тертці. У сковороді розтопіть вершкове масло|мастило| і обсмажте цибулю і моркву до м'якості.

Наріжте сало на маленькі кубики. За бажання додайте дрібно нарізаний часник.

Пропустіть печінку через м'ясорубку чи подрібніть у блендері до однорідної маси.

У великій мисці змішайте подрібнену печінку, обсмажені овочі, сало, яйця, сіль, суміш перців та борошно. Перемішайте до однорідної суміші.

Дрібно наріжте зелену цибулю і додайте її до печінкової суміші, добре перемішайте.

Розігрійте духовку до 180 градусів за Цельсієм. Вилийте печінкову суміш у змащену олією форму для випікання.

Поставте форму в духовку і випікайте пиріг при температурі 180 градусів Цельсія протягом 35-40 хвилин до золотистої скоринки.

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