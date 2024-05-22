Використовуючи свинячу печінку замість курячої та запікаючи пиріг у духовці за правильної температури, можна досягти правильного ефекту - страва буде м'якою і зовсім без гіркоти, поділилася блогер Надія Попова.
Інгредієнти:
- Свиняча печінка – 1 кг
- Молоко – 200 мл
- Цибуля – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Сало – 150 г (часник за бажанням)
- Яйця – 3 шт.
- Сіль - 1 ч.л.
- Суміш перців – 1/2 ч. л.
- Зелена цибуля
- Мука – 5 ст.л.
Приготування:
Промийте печінку та наріжте її на шматочки. Замочіть у молоці на 30 хвилин, щоб усунути гіркоту. Потім злийте молоко та обсушіть печінку паперовим рушником.
Наріжте цибулю і натріть моркву на великій тертці. У сковороді розтопіть вершкове масло|мастило| і обсмажте цибулю і моркву до м'якості.
Наріжте сало на маленькі кубики. За бажання додайте дрібно нарізаний часник.
Пропустіть печінку через м'ясорубку чи подрібніть у блендері до однорідної маси.
У великій мисці змішайте подрібнену печінку, обсмажені овочі, сало, яйця, сіль, суміш перців та борошно. Перемішайте до однорідної суміші.
Дрібно наріжте зелену цибулю і додайте її до печінкової суміші, добре перемішайте.
Розігрійте духовку до 180 градусів за Цельсієм. Вилийте печінкову суміш у змащену олією форму для випікання.
Поставте форму в духовку і випікайте пиріг при температурі 180 градусів Цельсія протягом 35-40 хвилин до золотистої скоринки.
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